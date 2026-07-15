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因應戰場無人機需求 歐盟准烏動用貸款買中製零件

中央社／ 基輔14日綜合外電報導

由於歐洲國防工業目前仍難以及時供應烏克蘭所需零件，歐洲聯盟已批准烏克蘭動用部分國防貸款資金，採購中國製無人機零件。

「金融時報」（Financial Times）引述兩位知情人士的話說，烏克蘭已獲得首批約60億歐元國防貸款中的部分資金豁免，可用於採購中國製無人機零件。這筆資金屬於歐盟600億歐元援烏貸款中首批國防採購撥款。

這項決定凸顯，儘管歐盟致力於強化本地工業基礎、並把援助烏克蘭和歐洲本土採購綁定，歐洲自家國防生產能力仍存在明顯缺口。

烏克蘭反而在俄羅斯的持續砲轟下，自行建立起歐洲最具創新力的國防產業之一。在歐洲各地供應商難以滿足基輔需求之際，烏國國內生產商已在多個領域超越傳統的歐洲軍工企業。

然而，在無人機已成戰場主力之下，烏克蘭以及盟邦生產無人機某些零件的速度，追不上烏克蘭消耗無人機的速度。

烏克蘭官員表示，如今俄軍戰場損失中，約有8成來自無人機攻擊。

根據歐盟貸款規定，以其資金採購的國防商品，主要須來自歐盟這個單一市場、烏克蘭或已獲批准的夥伴國，如加拿大。

其他盟友如欲取得資格，則須與歐盟簽署安全夥伴關係、參與這項援烏國防貸款機制，並對烏克蘭提供實質支持。英國已於本月13日加入。

對於未獲批准國家之供應商，一份合約內來自他國的零件不能超過35%。相關規定亦明訂軍購不得「違反歐盟的安全及國防利益」。

但規則中也設有例外條款。若合適商品在規定國家無法即時或按烏克蘭所需數量取得，烏方則可向歐盟申請在其他地方採購的特殊許可。

烏克蘭已就首筆約60億歐元國防採購貸款取得豁免權，該資金專供無人機採購。經此安排，基輔可自中國購入歐洲無法充分供應的若干零件。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與烏克蘭國防部則未對此置評。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

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