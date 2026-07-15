立陶宛總統顧問：改善對中關係非新政府首要任務

立陶宛第21屆政府昨日宣誓就職，總統首席外交政策顧問斯卡伊斯潔利特接受電台採訪表示，新政府上任後不會優先著手改善與中國的關係，因為對立陶宛而言，目前仍有更重要的議題需要處理。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）14日接受電台訪問時指出，正如外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）先前所說，立陶宛與中國的關係在該國整體外交政策議程中排名第36項，因此外界不應認為新政府將從這項議題開始推動工作。

斯卡伊斯潔利特表示：「對立陶宛而言，有更重要的事情需要處理。」

立陶宛2024年國會大選後，執政聯盟近日第3度改組。新內閣於昨日宣誓就職，布德里斯留任外交部長。此前，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾表示，布德里斯的去留將取決於其在推動立陶宛與中國關係正常化，以及落實與台灣相關協議方面的成果。

根據國會剛通過的政府施政綱領，由新總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）領導的政府主要延續上屆政府方向，在外交政策上承諾持續支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，並表示將致力於與中國恢復正常外交關係。

LRT報導指出，雖然斯卡伊斯潔利特表示與中國相關議題並非優先事項，但也未排除未來改善與中國關係的可能性。根據報導，斯卡伊斯潔利特表示，雙邊關係仍會持續發展，但必須建立在互惠原則上，不會採取突然的政策轉向，也不應期待出現革命性變化。

立陶宛與中國關係近年陷入僵局。2021年底，立陶宛政府允許台灣以「台灣」名義在首都維爾紐斯設立代表處，引發北京強烈不滿。中國之後對立陶宛採取外交與經濟施壓，包括降低外交關係層級與貿易限制措施。