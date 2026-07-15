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美國駐伊拉克部隊9月30日前將全面撤離
「德國之聲」（Deutsche Welle）今天報導，伊拉克總理柴迪（Alial-Zaidi）在華府與美國總統川普會晤時宣布，美軍將於9月30日前全面撤離伊拉克。
川普在白宮表示：「我們認為，美軍已經沒有必要繼續駐紮在當地了。」
在此之前，美國約有2500名官兵駐紮伊拉克，主要執行打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）任務，但近幾個月來駐軍人數已逐步減少。
柴迪政府將美軍撤離計畫，與解除伊朗支持的民兵組織武裝相互掛鉤。
柴迪表示：「9月30日，美軍將撤離，而美國企業將進入。」
他說：「9月30日之後，我們將不允許任何國家機構以外的組織持有武器。」
柴迪此行的主要目標，是爭取美國對伊拉克石油、天然氣及電力產業的大規模投資。
在白宮橢圓形辦公室會談時，柴迪預告兩國即將宣布「經濟夥伴關係」。
川普表示，伊拉克因擁有豐富石油資源而具有龐大發展潛力。
他說，「我們將達成很多協議…我們將為兩國創造大量就業機會，也會開採大量石油」，但他並未進一步說明細節。
兩名伊拉克官員透露，伊拉克政府、美國能源公司雪佛龍（Chevron）、洛杉磯投資公司TI Capital，以及卡達UCC公司，預計於17日簽署協議，共同興建一條每天輸送達200萬桶石油的輸油管線。
這條輸油管線將連接伊拉克南部石油重鎮巴斯拉（Basra）與哈迪沙（Haditha），並延伸至土耳其及敘利亞港口。
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