尹錫悅無償收受民調案 一審遭判刑2年提起上訴

韓國前總統尹錫悅13日因為「明泰均民調案」在一審被判有期徒刑2年，尹錫悅確定提出上訴，主張一審法院認定事實錯誤且量刑不當；另外被當庭收押的明泰均也提出上訴。

根據韓聯社今天報導，尹錫悅涉嫌與妻子金建希共謀，於2021年6月至2022年3月間，無償收受明泰均提供的58次民意調查，因此遭起訴。一審法院13日認定，起訴內容中的14次民調屬無償收受，判處尹錫悅有期徒刑2年，並追徵約1396萬韓元（約新台幣31萬元）。

法院認為，尹錫悅夫婦與明泰均之間，就實施及提供民調一事存在默契，即使事前沒有明確約定，尹錫悅仍基於回報之意，運用自身影響力協助國民力量前議員金映宣取得提名。不過法院認為，其餘44次民調並非由明泰均親自交付，因此無法斷定是否依據與尹錫悅夫婦的協議所提供。

根據法律界今天消息，尹錫悅方昨天已向首爾中央地方法院刑事合議第33庭提出上訴；在一審被判處有期徒刑1年6個月、當庭收押的明泰均，也於同日提出上訴。尹錫悅方面主張，一審法院認定事實錯誤、法理解釋有誤，且量刑不當。

不過報導提及，金建希因相同罪名在另一案遭起訴，並在一、二審均獲判無罪，結果正面牴觸。金建希案的一、二審法院認為，明泰均是為了自己經營的民調機構所進行業務推廣或擴大政治影響力，在未經事前委託或協商下，單方面提供民調，因此判決金建希無罪。

「明泰均民調案」為南韓前總統尹錫悅、首爾市長吳世勳等高層政治人物，因涉嫌非法收受政治掮客明泰均提供的免費民調、違反南韓政治資金法，引發政治醜聞。