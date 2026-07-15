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俄軍狂轟烏克蘭市中心 聯合國曝6月傷亡創單月新高
聯合國（UN）今天表示，隨著俄羅斯持續加強長程飛彈攻擊，烏克蘭今年光是6月就有293名平民死亡、1990人受傷。死傷總數創下2022年4月以來單月新高。
法新社報導，隨著烏克蘭防空飛彈短缺，俄軍近幾個月加強轟炸人口密度高的市區，尤其是烏克蘭首都基輔。
聯合國駐烏克蘭的人權監察團表示：「2026年6月，烏克蘭至少有293名平民死亡、1990人受傷。」
6月的死傷人數創2022年4月以來單月新高。當時正值俄羅斯全面入侵烏克蘭的第2個月，如今俄烏戰爭已持續了4年半。
聯合國說明：「平民傷亡人數之所以增加，主因是俄羅斯發動了長程攻擊，受影響地區主要為遠離前線的市中心。」
聯合國統計指出，今年上半年烏克蘭共有1396名平民死亡，較去年同期增加37%，是2024年同期的2倍以上。
報告提到，俄羅斯當局也通報境內平民傷亡持續攀升，今年上半年俄國共有250名平民死亡，年增幅達121%。
據聯合國紀錄，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭共有1萬6431名平民喪命，其中包括803名兒童。
不過，聯合國表示，實際死亡人數可能遠高於此，因為在戰爭爆發初期，在目前已被俄軍控制的地區如馬立波（Mariupol）和利西昌斯克（Lysychansk）都曾發生激烈交戰，根本無法核實死亡人數，外界認為當地有數千人喪生。
這幾個月來，烏克蘭前線局勢似乎趨於穩定，但自美國及以色列對伊朗開戰以來，烏克蘭防空飛彈庫存耗盡，也使境內城市愈來愈容易遭到俄軍大規模空襲。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正敦促美國及歐洲盟友協助填補防空缺口。
目前結束俄烏戰爭的談判已陷入停滯。
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