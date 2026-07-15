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日媒：日本曾要求陸潛射飛彈勿飛越上空 陸方未回應
中國大陸本月6日向西太平洋方向試射一枚潛射彈道飛彈前，曾事先通知日本。日媒引述多名外交消息人士透露，日本政府當天上午接獲陸方通報後，曾要求避免採取飛越日本上空的路線，但未獲陸方回應。雖然飛彈最終似乎經由其他路線飛往南太平洋，但日方為了防備陸方多次發射，持續維持警戒監視。
共同社14日報導，日方根據陸方事前通報及所公布的太空垃圾墜落區域，設想了飛彈可能採取2條路線。一條是從黃海附近的渤海發射，飛越日本領土、領海及專屬經濟區（EEZ）上空；另一條則是從大陸南部的海南島東側發射，飛經菲律賓周邊。
日方針對可能經過日本上空的「渤海路線」，向陸方表達強烈關切。從試射結果來看，飛彈似乎由海南島東側發射；但由於陸方未作回應，日方為防範後續發射，持續維持警戒監視，直到陸方通報預定的太空活動已經結束。
報導指，自日本首相高市早苗去年11月在國會提出「台灣有事」相關說法後，日中政府間對話基本中斷。此次試射再度凸顯雙方溝通不足。
相關人士表示，兩國為避免突發事態而設置的防務部門直通熱線（直通電話線路），這次也未被使用。
報導稱，若大陸飛彈飛越日本上空，日本政府可能透過「全國瞬時警報系統」（J-ALERT）發布資訊。日本官房長官木原稔13日在記者會上談及J-ALERT的運用方式時表示，「將綜合判斷有無通報及其內容等各種情況，採取適當的做法。」
大陸有關部門5日曾以太空垃圾墜落為由劃設4處區域，其中包括日本和歌山縣串本町潮岬以南的日本專屬經濟區。陸方隔天再向日本駐陸大使館說明，將進行彈道飛彈發射。
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