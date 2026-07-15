快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

推進交流 日本關西經濟聯合會擬10月派團訪中

中央社／ 台北15日電

日中關係緊張之際，日本關西經濟聯合會會長松本正義14日表示，正在協調派遣關西經濟界代表團10月訪問中國，將基於政經分離推進交流。

據日本共同社中文網，松本正義14日在記者會表示，正在協調派遣關西經濟界代表團於10月18至23日訪中。他說，「關西經濟界與中國的聯繫牢固，即使在日中關係惡化長期持續的情況下，也將基於政經分離的想法推進交流」。

松本正義表示，正在尋求與中國政府重要官員會晤，但從目前的情況來看，有可能會被拒絕。

松本正義6月曾赴中國，參加在北京舉辦的中國國際供應鏈促進博覽會。據報導，他向主辦方、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌表達了派遣訪中團的意願。

共同社稍早前報導，日本國際貿易促進協會（國貿促）正在協調組建代表團9月赴中國訪問。國貿促原本預定6月出訪，但因擔任會長的前日本眾院議長河野洋平去世而延期。

相關人士透露，經過國貿促的內部程序後，前日本外務大臣岩屋毅最快將在7月內繼任會長，已在協調由岩屋毅擔任團長的代表團於9月20至23日訪中的事宜。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，日中關係急轉直下，中國在經貿、軍事和文化交流等領域反制，兩國交鋒不斷升級，緊張局勢持續至今。

北京 日本 供應鏈

延伸閱讀

日本關西經濟聯合會擬10月率團赴陸 主張「政經分離」推交流

「中國日益接近超強」 日本前大使籲高市早苗速對話

中朝高層往來頻繁 陸政協主席王滬寧將訪北韓

環時社論指稱 日本意圖在南海恢復軍國主義

相關新聞

幫美打伊朗有功「換AI晶片當獎賞」！阿聯待遇升級 可擴大採購輝達等技術

阿拉伯聯合大公國（UAE）已能夠擴大從美國取得多方都在爭取的AI晶片，原因是最近幾個月阿聯協助美國，對伊朗發動數十次空襲、攔截數百枚飛彈，並維持石油從荷莫茲海峽向外運輸，因此美國決定賦予阿聯更大的AI能力作為回報。這也凸顯晶片如今已成為外交談判中的重要角色。

上任即尋求修復對中關係！立陶宛新總理：不改台灣代表處也做得到

立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）14日上任首日便尋求修復與中國大陸的關係，並表示當初允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」的決定「可能太過勇敢」。

「炸到我說夠了為止」！川普威脅伊朗：不談判下周開始炸電廠橋梁

美國總統川普在14日播出的福斯新聞獨家專訪中表示，如果伊朗不達成協議，美國下周將擴大打擊，把發電廠和橋梁列為目標。他說：「下周他們的處境會變得非常糟糕，因為下周就輪到發電廠。下周就輪到橋梁。」

聯合獨家專訪烏克蘭無人機指揮官，解析部隊的數據戰略

烏克蘭無人系統部隊（Unmanned Systems Forces）指揮官羅伯特．布羅夫迪（Robert Brovdi），在俄烏戰爭中推動量化管理的無人機戰略，以精準的數據計算調整戰場上的資源分配。而在烏俄戰爭仍未停歇、台海衝突風險升高的地緣變局下，烏克蘭發展出的無人機生態系戰略，能夠帶給台灣與各國哪些啟示？本文為〈以無人機重塑戰場〉專訪下篇

中國試射潛射彈道飛彈一度恐飛越日本！東京要求避開 北京未回應

共同社14日獨家報導，外交消息人士表示，日本曾在中國6日發射潛射彈道飛彈（SLBM）前，要求中方避免採用飛越日本領土、領海及專屬經濟區的路線，但中方並未明確回應，迫使日方持續保持警戒。

日媒：日本曾要求陸潛射飛彈勿飛越上空 陸方未回應

中國大陸本月6日向西太平洋方向試射一枚潛射彈道飛彈前，曾事先通知日本。日媒引述多名外交消息人士透露，日本政府當天上午接獲陸方通報後，曾要求避免採取飛越日本上空的路線，但未獲陸方回應。雖然飛彈最終似乎經由其他路線飛往南太平洋，但日方為了防備陸方多次發射，持續維持警戒監視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。