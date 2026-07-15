推進交流 日本關西經濟聯合會擬10月派團訪中

日中關係緊張之際，日本關西經濟聯合會會長松本正義14日表示，正在協調派遣關西經濟界代表團10月訪問中國，將基於政經分離推進交流。

據日本共同社中文網，松本正義14日在記者會表示，正在協調派遣關西經濟界代表團於10月18至23日訪中。他說，「關西經濟界與中國的聯繫牢固，即使在日中關係惡化長期持續的情況下，也將基於政經分離的想法推進交流」。

松本正義表示，正在尋求與中國政府重要官員會晤，但從目前的情況來看，有可能會被拒絕。

松本正義6月曾赴中國，參加在北京舉辦的中國國際供應鏈促進博覽會。據報導，他向主辦方、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌表達了派遣訪中團的意願。

共同社稍早前報導，日本國際貿易促進協會（國貿促）正在協調組建代表團9月赴中國訪問。國貿促原本預定6月出訪，但因擔任會長的前日本眾院議長河野洋平去世而延期。

相關人士透露，經過國貿促的內部程序後，前日本外務大臣岩屋毅最快將在7月內繼任會長，已在協調由岩屋毅擔任團長的代表團於9月20至23日訪中的事宜。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，日中關係急轉直下，中國在經貿、軍事和文化交流等領域反制，兩國交鋒不斷升級，緊張局勢持續至今。