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塞爾維亞部長談種族清洗惹議 科索沃怒禁入境

中央社／ 科索沃普里斯汀納14日綜合外電報導

科索沃內政部長今天說，科索沃已將一名塞爾維亞部長列為永久不受歡迎人物，原因是她昨天宣稱若她在科索沃戰爭期間擔任領導人，將對科索沃種族清洗。

路透社報導，據信在1990年代末的科索沃戰爭期間有超過1萬3000人喪生，大多為科索沃阿爾巴尼亞裔。當時科索沃仍是塞爾維亞的一個省，由時任民族主義強人總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）統治，政府軍暴力鎮壓阿爾巴尼亞裔。

塞爾維亞國家行政和地方自治部長帕烏諾維奇（Snezana Paunovic）的言論引發科索沃不滿，並且遭到歐洲聯盟（EU）官員譴責。

帕烏諾維奇昨天在總部設於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）的電視頻道訪問中表示：「如果我是米洛塞維奇，我會在1998年對科索沃種族清洗，這是我說過最嚴厲的措辭。」

安納杜魯新聞社（AA）報導，帕烏諾維奇還說：「不是像他們那樣想要消滅我們，而是讓他們感覺自己不屬於塞爾維亞，然後回到他們的祖國。」

米洛塞維奇2006年在荷蘭海牙受審期間去世，當時他因1990年代南斯拉夫解體期間犯下種族滅絕等戰爭罪行而受審。

科索沃內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）在聲明中表示：「我已決定宣告帕烏諾維奇列為不受歡迎人物，永久禁止她進入或過境科索沃共和國。」

北大西洋公約組織（NATO）1999年對塞爾維亞軍警目標發動78天空襲行動後，塞爾維亞軍隊與阿爾巴尼亞裔游擊隊在科索沃的戰鬥在當年6月結束。

科索沃2008年宣布獨立，獲得超過110個國家承認，但塞爾維亞不承認。科索沃90%以上人口為阿爾巴尼亞裔，約5%為塞爾維亞裔。帕烏諾維奇也出生於科索沃。

歐盟擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）譴責帕烏諾維奇的言論。她說：「歐洲不容為種族清洗辯護、鼓吹或美化的言論。」

塞爾維亞 科索沃 內政部

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