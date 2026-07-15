菲律賓總統小馬可仕訪新加坡 促經貿醫療等合作

菲律賓總統小馬可仕今天正式展開對新加坡的2天工作訪問行程，將與新加坡總理黃循財商討深化雙邊經貿、醫療及環保等合作，並為新加坡明年接任東南亞國家協會輪值主席國進行準備。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天傍晚從馬尼拉搭機飛抵新加坡，今起展開正式行程，預定16日返國。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）稍早前宣布，小馬可仕將與新加坡總理黃循財舉行雙邊會談，預料將討論深化貿易與投資、醫療衛生、環境保護，以及區域與全球發展等領域合作，並重申支持東南亞國家協會中心性（ASEAN Centrality）及維護區域穩定的共同承諾。

菲律賓目前是東協輪值主席國，2027年將交棒給新加坡，小馬可仕預料將與黃循財討論輪值主席工作移交事宜。

此外，小馬可仕將在菲律賓駐新加坡大使館出席一場閉門商業圓桌會議，與新加坡企業界人士交流，盼藉菲律賓近日獲世界銀行升格為「中高收入國家」的契機，吸引更多外資投資。

第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）也將應智庫邀請，在「全球經濟合作東方峰會」（GlobalEconomic Cooperation East Summit）發表演說。

根據菲律賓媒體統計，這是小馬可仕2022年就任總統以來第45次出訪，對新加坡則是第4次。