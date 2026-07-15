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烏克蘭340架無人機襲俄 莫斯科市長：多數遭擊落
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，過去24小時內，共有340架烏克蘭無人機飛向莫斯科周邊地區，且大多數已被防空部隊在遠離城市的地方擊落。
路透社報導，索比亞寧在Telegram發文表示：「大多數無人機已在外圍防線遭防空部隊攔截。超過50架敵方無人機在飛往莫斯科途中被摧毀。」
烏克蘭無人機經常接近俄羅斯首都，索比亞寧也持續通報遭防空部隊擊落的無人機數量。
烏克蘭已加強對俄羅斯基礎設施目標的攻擊，主要針對與石油產業相關的設施。
烏克蘭軍隊今天表示，已對俄羅斯烏拉山區的薩拉瓦特（Salavat）石化綜合設施，以及南部的阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠發動無人機攻擊。對石油基礎設施的攻擊已導致俄羅斯各地汽油短缺問題加劇。
俄羅斯部隊近幾週加強對基輔發動無人機與飛彈攻擊。
俄羅斯今天清晨向基輔發射大量無人機與彈道飛彈，這已是烏克蘭首都本月遭遇的第5次此類攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這些攻擊對基輔16處地點造成損壞，其中包括一所學校與一家企業；與此同時，基輔市府官員也報告全市多處發生火災。
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