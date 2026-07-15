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幫美打伊朗有功「換AI晶片當獎賞」！阿聯待遇升級 可擴大採購輝達等技術

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
阿聯的主要AI公司G42。彭博資訊
阿聯的主要AI公司G42。彭博資訊

阿拉伯聯合大公國（UAE）已能夠擴大從美國取得多方都在爭取的AI晶片，原因是最近幾個月阿聯協助美國，對伊朗發動數十次空襲、攔截數百枚飛彈，並維持石油從荷莫茲海峽向外運輸，因此美國決定賦予阿聯更大的AI能力作為回報。這也凸顯晶片如今已成為外交談判中的重要角色。

美媒報導，根據川普政府上周五宣布的法規調整，美國商務部表示，阿聯今後在採購可能具有軍事用途的技術、軍用品或能源基礎設施時，將比照歐洲國家、南韓及印度的待遇。此前，阿聯被歸類在與中國大陸及葉門相同的組別。

最新調整代表阿聯的主要AI公司G42至少在未來九個月內，可自由向輝達（Nvidia）等企業採購晶片，同時也取消了對微軟與OpenAI等計劃在阿聯興建資料中心的美國大型企業的限制。過去，這些公司出口執行AI模型所需晶片時，必須取得商務部核發出口許可，程序繁瑣，往往需耗時數月且經常延宕。產業分析師說，這攸關價值數十億美元以上的晶片。

知情人士表示，近幾個月來，阿聯官員透露，由阿聯國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed al Nahyan）掌控的G42，計劃轉型為一家美國公司，並由美國投資人持有大部分股權。塔赫農是阿聯總統的胞弟。

由塔赫農領導的阿聯官員，早在拜登政府時期便一直遊說美國放寬晶片出口限制。伊朗戰爭爆發後，阿聯官員再度直接向白宮遊說，希望改變阿聯的出口管制分類。知情人士表示，他們援引印度作為例子，指出印度自2016年成為美國「主要防務夥伴」後，即享有更高層級的貿易優惠。這一次，阿聯官員獲得了更為正面的回應。

一名美國官員透露，此次阿聯選擇與美國並肩對抗伊朗，向白宮及政府高層證明，阿聯是值得信賴的盟友。

白宮方面否認存在利益衝突。

不過，塔赫農此前一直積極與川普家族建立直接關係。就在川普第二任總統就職前四天，塔赫農等人達成協議，以5億美元投資取得川普家族支持的加密貨幣公司World Liberty Financial的49%股權。此外，阿聯也承諾將向美國投資1.4兆美元。

美媒報導，阿聯獲得能擴大取得AI晶片的資格升級，主要是因為這回幫助美國對抗伊朗有功。圖為阿聯國安顧問塔赫農（圖右）在去年2月會見美國國務卿魯比歐（左）。美聯社
美媒報導，阿聯獲得能擴大取得AI晶片的資格升級，主要是因為這回幫助美國對抗伊朗有功。圖為阿聯國安顧問塔赫農（圖右）在去年2月會見美國國務卿魯比歐（左）。美聯社

晶片 伊朗 輝達

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