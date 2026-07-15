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英國批准中國興建駐倫敦大使館 遭當地居民提告

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國批准中國在倫敦興建規模龐大的大使館，今天在法院遭到當地居民提出質疑，這群居民認為，官員沒有考量到這項計畫對抗議活動造成的影響，以及異議人士可能遭鎖定的風險。

路透社報導，中國打算在倫敦塔（Tower ofLondon）附近擁有200年歷史的皇家鑄幣廠（RoyalMint Court）舊址興建大使館的計畫於今年1月獲得批准，時間點正值英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國不久前，這是自2018年以來首度有英國領袖訪中。

儘管英國與美國政治人物警告，這座大使館可能會被用作間諜活動基地，但倫敦當局為了改善與北京的關係仍做出這項決定。英國情報機關表示，任何威脅都可能被化解。

當地居民認為，官員沒有考量到新使館可能限制抗議，或被用來監視與恐嚇中國異議人士的風險。

中國駐倫敦大使館先前曾強烈否認從事間諜活動的指控，目前尚未對此發表評論。

這起在倫敦高等法院（High Court）審理的案件是由皇家鑄幣廠居民協會（Royal Mint Court Residents'Association, RMCRA）提起。皇家鑄幣廠居民協會代表一群在皇家鑄幣廠租賃房產內居住或經營生意的家庭與企業。

皇家鑄幣廠居民協會律師在法庭文件中表示，部會首長應該採取措施，「防止這個地產成為『跨國打壓』的主要基地」。

他們也主張，由於外交館舍受到保護，對新大使館施加的條件將無法執行，並舉例指出2022年曾發生一名抗議人士遭毆打並被拖進中國駐曼徹斯特（Manchester）領事館的事件，以及中國駐貝爾法斯特（Belfast）領事館曾發生違反規劃法規的事件。

但代表英國住房大臣利德（Steve Reed）的律師表示，RMCRA只是試圖重提批准興建大使館時已被妥善考慮的論點。

此案是在外界對中國間諜活動疑慮升高之際提出。在此之前，兩名具有中英雙重國籍的人士因監視香港異議人士而於5月遭到定罪，並於上個月入獄。

中國駐倫敦大使館強烈否認相關指控，先前曾形容這些定罪為「濫用法律的政治手段」，並稱有關間諜威脅的警告是「惡意誹謗」。

倫敦 英國 大使館

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