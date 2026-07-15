「炸到我說夠了為止」！川普威脅伊朗：不談判下周開始炸電廠橋梁

美國總統川普在14日播出的福斯新聞獨家專訪中表示，如果伊朗不達成協議，美國下周將擴大打擊，把發電廠和橋梁列為目標。他說：「下周他們的處境會變得非常糟糕，因為下周就輪到發電廠。下周就輪到橋梁。」

根據法新社報導與白宮X帳號「Rapid Response 47」公布的訪談片段，川普談到伊朗時說：「你可以隨意定義，但我們肯定把他們打得非常慘。他們必須被痛打一頓。我們正非常、非常猛烈地打擊他們，打擊他們海岸線及沿岸地區的每一樣東西。」

被問到「這些打擊會持續嗎」，川普回答：「會持續到我說夠了為止。」他也威脅伊朗：「我們今晚將非常猛烈地打擊他們。明晚也會非常猛烈地打擊他們，後天晚上同樣如此。我們將摧毀他們所有的發電廠和橋梁，除非他們回到談判桌前談判。」

談到荷莫茲海峽，川普說：「我們必須保持海峽暢通。我本來打算收費，但波斯灣國家寧願在美國花很多錢，坦白說，這樣更好。」他接著說：「如果人們想通過，海峽就是開放的。我們不會為伊朗開放，伊朗是唯一被拒於門外的對象。過去幾個月發生了很多事情，管線正在興建，我們也在提出很棒的替代方案。」

川普同時表示，與伊朗政權談判的唯一方式就是展現實力，而唯一的實力就是軍事實力。他還表示：「如你所知，我們已經兩度打擊哈格島。至於占領，如果我們將他們充分削弱並遠遠擊退，我會那麼做。」

談到伊朗的「鎬山」（Pickaxe Mountain）核設施，川普表示，因為有人稱當地出現一些活動，美方正密切監控。他說，美方攝影機甚至能從太空看清證件上的姓名，以及十字鎬山的每一處區域，「如果他們採取任何行動，我們會立刻前往，採取一切必要行動。」

川普還表示，伊朗想要核武。福斯新聞記者英斯特（Trey Yingst）指出，伊朗聲稱不想要核武，川普則回應：「他們說的一切都是謊言。他們說謊，我從未見過這種事。」

川普透露，他的代表最近一次與伊朗官員接觸，時間就在訪問開始前約一小時。川普說：「他們想達成協議，但他們每次達成協議，都會撕毀協議。」

被問及向伊朗傳達了什麼訊息時，川普說：「你們最好達成協議。否則你們將一個人也不剩。」川普並表示，美軍正「非常小心地對待平民」，但伊朗必須重返談判桌，「你們最好達成協議。否則將一無所有。」