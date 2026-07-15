北約5%國防目標帶動基礎建設 德國有望新增72萬職缺

德國經濟疲弱、企業裁員未歇，一項最新研究指出，北約推動的安全基礎建設投資可望成為新的經濟成長動能。若德國依計畫投入相關建設，估計可創造約72萬個工作機會，並帶動每年約1310億歐元（約新台幣4兆8400億）經濟產出。

北約成員國本月初在安卡拉峰會重申，將落實未來10年把國防相關支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的目標，其中3.5%用於軍隊、武器裝備及作戰能力，另外1.5%投入交通、能源、港口、機場、民防及網路安全等關鍵基礎設施。

德國德卡銀行（DekaBank）與策略顧問公司安永－帕特農（EY-Parthenon）近日發布研究報告估算，為落實北約5%國防投資目標，歐洲北約國家每年須投入約3200億歐元於建設關鍵基礎設施，其中德國約620億歐元。

研究推估，這些投資每年可帶動歐洲約8220億歐元經濟產出，其中德國約1310億歐元。平均每投入1歐元，可帶動約2.51歐元的經濟活動，並使歐洲整體GDP增加約1.5%。

研究估計，相關投資可在歐洲創造約440萬個工作機會，其中德國約72.3萬個，受惠產業不限軍工企業，建築、資訊與通訊、物流，以及電子與電機產業，都可望因交通網路、能源設施、港口、機場、通訊系統及民防設施升級而獲得大量新訂單。

安永－帕特農地緣戰略與國防業務合夥人卡爾摩根（Jan Friedrich Kallmorgen）透過報告發布新聞稿指出，交通、能源、港口、機場及網路等關鍵基礎設施，是現代國防的重要支柱，這類投資除了提升軍事能力，也帶動更多產業受惠，對經濟的刺激效果比單純採購武器更廣泛。

安永－帕特農德國管理合夥人克魯施（SandraKrusch）進一步表示，升級關鍵基礎設施能為德國帶來目前急需的經濟成長動能，同時推動交通、物流及能源系統現代化，提升國家競爭力。

不過，研究也提醒，為達成北約5%國防支出目標所推動的安全基礎建設，只有在屬於新增投資，而非將既有交通、能源或數位建設預算改列為國防支出的情況下，才能帶來研究所估算的大量工作機會。

此外，德國及許多歐洲國家長期面臨基礎建設投資不足，政府財政也相當吃緊。研究建議，未來各國須引入更多民間資金，以公私協力方式推動能源、物流、通訊等兼具軍事與民生用途的建設。

而在汽車、機械等傳統製造業需求疲弱之際，愈來愈多德國企業已開始將國防與安全產業視為新商機，研究認為，若投資計畫順利落實，不僅有助提升歐洲安全，也可望為德國經濟注入新的成長動能。