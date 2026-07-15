委內瑞拉強震已過近3週 死亡人數破4700

根據今天公布的官方數據，南美洲國家委內瑞拉近3週前遭遇的強烈地震，累計死亡人數已超過4700人，受傷人數則將近1萬7000人。

法新社報導，委內瑞拉在6月24日遭到規模7.2和7.5強震相隔不到1分鐘襲擊，靠海的拉圭拉州（LaGuaira）遭受重創。

根據委內瑞拉國會議長羅德里格斯（JorgeRodriguez）今天在通訊軟體Telegram公布的最新統計，這場災難已造成4734人死亡、1萬6740人受傷，傷者大多已出院。

聯合國（UN）估計，委內瑞拉強震後，約有5萬人下落不明。地震造成數百棟建築物倒塌，許多人受困瓦礫堆下。