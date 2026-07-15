【專家之眼】AI部長上任：阿爾巴尼亞的創新？

東歐的阿爾巴尼亞政府去年推出「AI部長」Diella，引起國際關注。總理拉馬將這套AI系統定位為負責公共採購與反貪工作的「虛擬國務部長」，希望藉由演算法（algorithm）降低政府招標中的人為干預、政治關說與官商勾結。從宣傳效果來看，這確實是國家治理史上一項醒目的實驗。

不過，Diella並不是真正具有法律人格、政治責任與憲政地位的部長。它原本只是阿國政府電子服務平台上的虛擬助理，負責回答民眾問題，之後才被擴大運用於公共採購，希望透過資料分析，辨識投標價格異常、得標廠商過度集中、招標規格為特定企業量身打造，以及官員與廠商之間的不正常關係。

這項措施並非沒有道理。公共採購向來是最容易發生貪腐的領域之一，從道路、醫院、能源到資訊系統，只要缺乏透明監督，就可能出現圍標、綁標、利益輸送與政治酬庸。AI可以快速比對大量歷史資料，找出人工審查不易發現的異常模式，因此確實可能成為反貪工具。

對阿國而言，AI部長還具有外交意義。該國長期希望加入歐盟，但因法治、廉政與政府透明等問題，一直無法達標。推出AI部長，有助於向外界展示改革公共行政與打擊貪腐的決心。然而，真正的問題在於，AI能否承擔部長應有的政治與法律責任。部長必須向國會報告、接受質詢，政策失敗時可能辭職，甚至承擔行政或刑事責任。AI沒有公民身分、意識與法律責任能力，因此不可能真正對人民負責。

如果AI錯誤排除合法企業，或偏袒特定廠商，責任究竟由誰承擔？是總理、主管機關、程式設計者、科技公司，還是整理資料的公務員？政府不能在決策時強調AI客觀，出問題時卻以「機器判斷」為由逃避責任。

更值得警惕的是，AI不會自動消滅貪腐。演算法仍由人設計，資料也由人提供。如果掌權者能修改評分條件、刪除不利資料，或把偏好藏進程式，貪腐就可能由傳統黑箱交易，轉化為更隱蔽的「演算法貪腐」。過去的貪腐藏在桌下，AI時代的貪腐可能藏在程式碼、權重與資料選擇裡。

因此，AI採購系統若要真正反貪，至少必須做到規則公開、允許申訴、接受獨立稽核，並由具名官員承擔最終責任。機器可以協助分析，卻不能取代法治程序；演算法可以提出建議，卻不能成為權力逃避責任的盾牌。阿爾巴尼亞的AI部長，與其說是機器真正進入內閣，不如說是一套具有高度政治象徵的公共採購與反貪系統。它提醒世界，AI已開始進入政府資源分配與政策執行的核心。但AI越接近權力中心，人類越要監督。

因此可知，AI可以成為廉政工具，也可能成為權力的新面具。但真正決定兩者差別的，不是演算法有多先進，而是制度是否透明、權力是否受到監督，以及政府是否仍願意對人民負責。