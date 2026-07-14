聽新聞
0:00 / 0:00
才過一天又改口！川普：將以貿易和投資協議 取代荷莫茲海峽通行費
美國總統川普14日表示，將把與波灣國家的貿易和投資協議，取代他前一天提出的、針對船隻通過荷莫茲海峽徵收的20%費用。但他沒有說明具體金額，也沒有透露哪些國家將參與其中。
他在Truth Social上貼文宣布：「由於與中東領導人進行的高效對話，我已決定用各波灣國家將與美國達成的貿易和投資協議，取代之前提出的20%『美國補償費』」；「這些投資將規模巨大，但同時，對他們及他們的未來也極其有利。」
國際油價漲幅快速收斂，稍早一度至少上揚3%，目前漲幅約1%。
川普13日說要對通過荷莫茲海峽的船隻徵收「保護費」，被廣泛批評為不切實際，僅僅過了一天他便放棄了該計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。