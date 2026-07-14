才過一天又改口！川普：將以貿易和投資協議 取代荷莫茲海峽通行費

美國總統川普14日表示，將把與波灣國家的貿易和投資協議，取代他前一天提出的、針對船隻通過荷莫茲海峽徵收的20%費用。但他沒有說明具體金額，也沒有透露哪些國家將參與其中。

他在Truth Social上貼文宣布：「由於與中東領導人進行的高效對話，我已決定用各波灣國家將與美國達成的貿易和投資協議，取代之前提出的20%『美國補償費』」；「這些投資將規模巨大，但同時，對他們及他們的未來也極其有利。」

國際油價漲幅快速收斂，稍早一度至少上揚3%，目前漲幅約1%。

川普13日說要對通過荷莫茲海峽的船隻徵收「保護費」，被廣泛批評為不切實際，僅僅過了一天他便放棄了該計畫。