利益牽扯 川普兩子大舉投資美國防產業

華盛頓郵報十三日報導，美國總統川普重返白宮之後，長子小唐納、次子艾瑞克大量投資受益於五角大廈優先項目與支出的國防產業新創公司，美國利益與川普家族經濟獲利在國家安全領域進一步糾葛。

根據聯邦公開採購資料庫、企業新聞稿及初創公司追蹤機構PitchBook統計，川普政府把戰爭工具現代化列為國家安全議程核心，與川普兩個兒子有關的基金已投資十多家國防科技公司以及想跟五角大廈或聯邦機關做生意的公司，這些投資項目絕大多數都是在川普二度執政之後進行。

川普兩子投資以來，這些公司共計創造至少卅二億美元的政府直接業務，外加大約卅一億美元的未來合約選擇權。其中某些公司被選入獲得預先批准的政府包商候選名單，日後可以獨家競標將近二千億美元的政府包案。

川普兩子相關投資集團除了把資金投入已發展成熟的政府包商，例如太空探索科技公司（SpaceX）、國防科技公司安杜里爾（Anduril），也把資金灌注給知名度較小但推出新一代先進武器的新創公司，研發產品從無人機到人形機器人，其中一家公司正與時尚品牌普拉達（Prada）合作設計太空衣，另一家公司正在建造量子電腦。

報導指出，川普家族企業已把控股範圍擴大到房地產領域之外，包括在加密貨幣、採礦業持有大量股份，但外界對於川普家族在國防科技圈控股程度卻了解較少。根據統計，SpaceX與Anduril在政府直接投資的現金裡約占百分之九十七，在獲得保證的未來合約選擇權也占百分之四十二。

與川普兩子有關的另外十三家新創公司獲得兩人投資之後，在川普第二任政府期間拿到將近十八億美元長期聯邦合約以及逾一億美元的政府現金補貼。

川普兩子都是川普集團副總裁，大舉投資爭取聯邦合約的公司之前，兩人在國防產業沒有明顯經驗，但經常以愛國主義用詞來描述投資決策。報導指出，川普兩子的投資主要是透過風險投資公司一七八九資本（1789 Capital）及美國創投（American Ventures）兩間公司進行。在擁有五角大廈業務的十五家國防、機器人與ＡＩ公司裡，一七八九資本占了十一家。小唐納是在川普第二度當選總統後幾天，宣布加入一七八九資本擔任合夥人。