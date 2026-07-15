烏軍無人機夜襲亞速海俄羅斯船舶 9天累計攻擊116艘

中央社／ 基輔/莫斯科14日綜合外電報導

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）表示，烏軍無人機在夜間襲擊亞速海（Sea of Azov）上11艘俄羅斯船隻，使得過去9天遇襲船隻總數來到116艘。

路透社報導，布洛夫迪在通訊軟體Telegram發布聲明指出，烏軍這次目標包括5艘油輪、5艘乾貨船和1艘拖船。

上述報告未說明是否有穀物船遇襲。不願具名的業界消息人士向路透社表示，昨天和今天有數艘穀物船遭攻擊後起火。

其中一名消息人士告訴路透社：「那些船就像行刑隊面前的目標。再過幾天，亞速海就不會有任何一艘完整的船，只剩受損船隻。」

俄羅斯今天指控烏克蘭在亞速海加強攻擊海運的行為是「恐怖主義」。亞速海航線承載俄國約1/4的穀物出口。

一名烏軍消息人士則告訴路透社：「烏克蘭武裝部隊只打擊軍事目標，或是會增強俄方戰鬥力的目標。」

俄羅斯 烏克蘭 Telegram

延伸閱讀

阿聯：2艘油輪在荷莫茲遭伊朗襲擊 1死8傷

川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

俄軍本月第5度射彈轟基輔 澤倫斯基籲盟友通過新制裁

遭美空襲… 伊朗再關荷莫茲海峽 襲擊海灣多國

相關新聞

葛理漢驟逝 胞妹遞補南卡參議員遺缺

美國南卡羅來納州州長麥馬斯特十三日宣布，南卡州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）驟逝的參院遺缺，將由葛理漢的胞妹達琳．葛理漢．諾登（Darline Graham Nordone）出任臨時遞補人選，直到葛理漢原本任期於二○二七年一月結束。

專家：川普家族政商利益削弱對政府採購程序信任

華盛頓郵報報導，專家指出，美國總統川普的兩個兒子小唐納和艾瑞克投資的多家企業獲得政府合約，這些交易行為削弱大眾對政府採購程序的信任，兩兄弟可能藉由他們與川普的密切關係獲取利益。

利益牽扯 川普兩子大舉投資美國防產業

華盛頓郵報十三日報導，美國總統川普重返白宮之後，長子小唐納、次子艾瑞克大量投資受益於五角大廈優先項目與支出的國防產業新創公司，美國利益與川普家族經濟獲利在國家安全領域進一步糾葛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。