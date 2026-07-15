烏軍無人機夜襲亞速海俄羅斯船舶 9天累計攻擊116艘

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）表示，烏軍無人機在夜間襲擊亞速海（Sea of Azov）上11艘俄羅斯船隻，使得過去9天遇襲船隻總數來到116艘。

路透社報導，布洛夫迪在通訊軟體Telegram發布聲明指出，烏軍這次目標包括5艘油輪、5艘乾貨船和1艘拖船。

上述報告未說明是否有穀物船遇襲。不願具名的業界消息人士向路透社表示，昨天和今天有數艘穀物船遭攻擊後起火。

其中一名消息人士告訴路透社：「那些船就像行刑隊面前的目標。再過幾天，亞速海就不會有任何一艘完整的船，只剩受損船隻。」

俄羅斯今天指控烏克蘭在亞速海加強攻擊海運的行為是「恐怖主義」。亞速海航線承載俄國約1/4的穀物出口。

一名烏軍消息人士則告訴路透社：「烏克蘭武裝部隊只打擊軍事目標，或是會增強俄方戰鬥力的目標。」