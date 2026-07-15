法國國慶閱兵展現歐洲團結挺烏 烏軍首度參與寫歷史

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

今天是法國國慶日巴士底日，大約500名來自支持烏克蘭「志願聯盟」的軍人參加在巴黎香榭麗舍大道的年度閱兵。今年也有25名烏國軍人參與其中，媒體指這是烏軍首次參加。

路透社報導，在法國舉行傳統國慶閱兵的前一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才剛在巴黎與約25國領袖共同出席「志願聯盟」（Coalitionof the Willing）的峰會。這個西方國家組成的聯盟支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。

在烏克蘭面臨嚴重彈藥短缺，俄羅斯又加強空襲首都基輔和周邊地區之際，盟友們宣布成立防空聯盟。

澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等大約30位領袖受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，出席今日的閱兵儀式，這也是馬克宏2027年卸任前最後一次主持國慶閱兵。

儀式上，約25名烏克蘭軍人在巴黎最著名的香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上列隊行進。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，這是烏克蘭軍隊首次參加巴黎巴士底日（Bastille Day）閱兵。

一如傳統，法國與歐洲盟國的軍機編隊飛越閱兵會場，其中包括法國幻象（Mirage）系列戰機。法國總統府之前表示，正在接受該戰機操作訓練的烏克蘭飛行員將共同參與飛行。

一名法國總統幕僚在活動前告訴記者：「各國的共同參與，將使這場閱兵具有歷史意義，同時釋出強烈的訊號，表明歐洲正在覺醒，開始正視這個世界已變得多麼危險。」

克里姆林宮表示，正密切關注昨天舉行的志願聯盟會議，並形容與會國家具有敵意。

也有其他跡象顯示歐洲的安全立場日益強硬，馬克宏昨天表示，歐洲正面臨數十年來最嚴峻的威脅，必須準備好承擔捍衛自身價值與安全的代價。

他說：「我們向世界傳遞的訊息是，和平是我們的目標，我們珍視自由與法治，我們準備好為了捍衛這些價值而戰，必要時甚至不惜流血。」

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