立陶宛國會通過施政綱領 辛克維丘斯內閣宣誓就職

立陶宛國會今天通過候任總理辛克維丘斯先前提出的第21屆政府施政綱領，新內閣隨後宣誓就職並正式運作。不過，反對派在表決前質疑程序存在瑕疵，並揚言將聲請憲法法院審查。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國會以72票贊成、29票反對、4票棄權通過施政綱領。依憲政程序，內閣成員隨即宣誓，取得完整執政權。

據報導，反對黨與部分法律界人士指出，政府施政綱領草案於3日即送交國會登記，早於立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在7日簽署任命內閣的法令，質疑程序不符憲法規定，並對綱領的合法性及責任歸屬提出疑問。

反對派認為，在內閣尚未獲總統正式批准前即提出施政綱領，恐違反「由總理組閣並經總統核可後，再提交國會」的程序要求，並表示將在綱領通過後聲請憲法法院審查。

執政聯盟則駁斥相關指控。社會民主黨國會黨團領袖萊普特（Orinta Leiputė）表示，具法律效力的關鍵時間點為7日，當天總統批准內閣，且政府已於同日將施政綱領送交國會，程序並無違法。

LRT報導，辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）表示，新政府將致力打造社會公平且經濟強健的立陶宛，並強調將與不同政治立場的國會議員及社會各界合作。

至於施政方向，新政府延續先前提出的政策主軸，將重點放在強化社會保障、促進收入成長、因應物價上漲，以及推動國防與外交政策，包括持續支持烏克蘭、同時尋求恢復與中國的正常外交關係。

本屆政府為立陶宛2024年國會選舉後成立的第3個內閣，由社會民主黨、民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats "For Lithuania"）及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）共同執政，在141席國會中掌握75席多數。