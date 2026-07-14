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俄軍本月第5度射彈轟基輔 澤倫斯基籲盟友通過新制裁

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

俄羅斯加大空襲烏克蘭的力度，今天清晨又對烏克蘭首都基輔發射大量無人機及彈道飛彈，這是俄軍本月以來第5度對基輔發動這樣的攻擊。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，這波攻擊對基輔16個地點造成損壞，包含一所學校和一家企業。市府官員則通報多處起火。

澤倫斯基說，俄羅斯同時攻擊烏國中部及南部的關鍵基礎設施，並補充道，俄軍的攻擊造成烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）7人受傷，北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）則有3人受傷。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「昨夜俄軍對我們的城市和社區發射135架無人機與10枚各型飛彈，其中多數為彈道飛彈。」

他還說「必須對俄羅斯施加更大壓力」，敦促歐洲盟友於本週通過最新一輪制裁方案。

俄羅斯今夏加劇對烏克蘭的空襲，幾乎夜夜轟炸烏國城市及能源基礎設施，烏克蘭的防空彈藥也因應付彈道飛彈逐漸吃緊。

烏克蘭空軍表示，俄軍夜間發射8枚彈道飛彈，防空部隊攔截其中5枚，攔截率較本月稍早的攻擊有所提升，此外烏軍還擊落135架無人機中的108架。

烏克蘭也加強使用無人機攻擊俄羅斯境內，鎖定俄國武器生產地點與石油設施，試圖削弱俄方延續戰爭的經濟能力。這場戰爭目前已進入第5年。

俄羅斯當局通報，該國南部克拉斯諾達地區（Krasnodar）的阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠發生火警，巴什克爾托斯坦共和國（Bashkortostan）的薩拉瓦特（Salavat）工業區有無人機殘骸墜落。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本週表示，俄方將報復烏克蘭發動的攻擊，且威力會比烏方強上數倍，規模也會擴大。（編譯：楊昭彥）115014

澤倫斯基 俄軍 基輔

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