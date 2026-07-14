烏克蘭入歐盟又有進展 新一輪談判聚焦對外關係

烏克蘭距離加入歐盟又進一步，雙方14日就「對外關係」相關章節展開談判。匈牙利不再阻撓烏克蘭入盟後，歐盟成員國於今年6月全體同意重啟談判。

根據歐盟理事會14日發布訊息，烏克蘭的入盟進程「邁出重要的一步」，雙方正式就第6主題集群規範的對外關係開始談判。這是歐盟入盟談判框架中的核心主題，用以確認候選國的國際、貿易與國防政策與歐盟保持一致。

根據歐盟擴大政策規範，第6主題集群包含「外部關係」與「外交、安全與國防政策」兩個章節。

目前愛爾蘭是歐盟輪值主席國，愛爾蘭負責歐盟事務的國務部長伯恩（Thomas Byrne）說，今天開啟的談判成為烏克蘭入盟之路上的里程碑。這證明了烏克蘭致力於盡快向前的決心。在充滿挑戰的時代，歐盟擴大是一項戰略投資，旨在為歐盟與烏克蘭雙方帶來和平、安全、穩定與繁榮。

俄羅斯於2022年入侵烏克蘭，烏克蘭隨即申請加入歐盟，藉此加強自身安全與國防，以抵禦俄羅斯。

從2024年開始啟動的入盟談判卻一直受到時任匈牙利總理奧班（Viktor Orban）阻撓，無法推進相關程序。直到2026年馬格雅（Peter Magyar）在國會大選中勝出並就任總理後，長達2年的政治僵局才宣告結束。

歐盟全體成員國於今年6月12日達成協議，重新啟動烏克蘭與摩爾多瓦的入盟談判，並於6月15日進行首次談判。

根據歐盟的相關規定，入盟談判的整體內容由6大主題集群共33個章節組成，候選國家必須逐一針對這些內容與歐盟談判，並修正本國法律以符合歐盟標準，才能持續推進談判，完成所有談判後才能成為歐盟成員國。