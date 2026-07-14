曼谷惡火奪30命 酒吧無緊急出口標示、火警警報裝置

一位不代表特定立場的專家今天告訴法新社，泰國曼谷日前發生火警、造成30人罹難的啤酒餐廳缺少原本有機會挽救生命的基本安全設施。

法新社報導，泰國建築檢查員協會（BuildingInspectors' Association）前會長瓦薩瓦（WasawatKitsiriteeraphak）與刑事鑑識警察一同前往Rong BeerNa Lat Phrao啤酒餐廳調查這起致命火災。

他事後表示，這家店缺乏因應大量人潮與現場音樂表演的必要安全系統。

瓦薩瓦告訴法新社，逃生路線、警報系統和應急準備「有助於將人員傷亡和財產損失的嚴重程度降至最低」。

但是他表示，初步檢查時發現，「現場沒有任何緊急逃生出口標示、緊急照明系統或火警警報裝置」。

曾在多起案件中以顧問身分協助刑事鑑識警察辦案的瓦薩瓦強調，官方有必要針對本案展開全面性評估。

泰國在衛生和安全規範上長期以來一直令人引以為憂，特別是針對酒吧和夜店。

2009年曼谷珊迪卡（Santika）酒吧於新年期間發生大火，造成67人死亡、超過200人受傷；2022年東部春武里府（Chonburi）Mountain B夜店火警，導致25人喪生。

瓦薩瓦表示，Rong Beer Na Lat Phrao啤酒餐廳登記為餐廳，但實際營業項目卻類似於「娛樂場所」。

他指出，對於曼谷的酒吧和夜店而言，這種情況並不罕見，但是當地娛樂場所僅適用在皇家大道（RoyalCity Avenue）和是隆路（Silom）等指定區域。

而Rong Beer Na Lat Phrao位在曼谷東北區。內政部官員安西特（Ansit Samphantarat）證實，這家店註冊為餐廳，但調查發現實際從事與娛樂場所類似業務，即現場音樂演奏、販售酒類和跳舞。

上個月剛連任的曼谷市長查察（ChadchartSittipunt）承諾將全面調查同類型場所，並且加強全市執法力道。不過他也指出，現行分區規定及各類場所的法律定義，都有待修訂。

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