技術官僚落馬...中央政治局委員馬興瑞被雙開 加強中國的反腐力度

中國官媒新華社今天（7月14日）通報中共中央政治局會議通過對馬興瑞開除黨籍和公職，並將其涉嫌犯罪問題送檢察機關的處理結果，理由包括嚴重違反政治紀律和政治規矩，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，大搞家族腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或伙同親屬、特定關系人非法收受巨額財物等等。

「技術官僚」

現年67歲的馬興瑞是一位從航天工業科學家轉型為行政官員的「技術官僚」，曾在航天工業領域工作了十多年，曾任中國載人航天工程副總指揮，參與「神舟」系列飛船的研制與發射工作。他在1999年出任中國主要航天器和導彈制造商——中國航天科技集團公司高管後，在官場上經歷了火箭般的晉升。

2013年3月，馬興瑞離開軍工央企，轉任中國工業和信息化部副部長、國家航天局局長，國家原子能機構主任，兼國家國防科技工業局局長。同年11月，他接任中共廣東省委副書記，成為時任省委書記胡春華副手。2015年，馬興瑞出任深圳市委書記，2017年1當選廣東省省長。2021年12月底，馬興瑞接替陳全國出任中共新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年10月當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。

在任新疆維吾爾自治區黨委書記期間，馬興瑞的主政表現被外界評估為側重於基建與經濟，但延續社會控制。在其任內，烏魯木齊因新冠疫情自2022年8月起經歷了100多天的封城。2022年11月24日的烏魯木齊火災引發當地抗議政府清零政策的游行以及遍及全國的抗議。

2025年07月02日，官媒宣布中共中央決定「馬興瑞同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用」。但從2025年11月起，馬興瑞連續缺席多場本應出席的會議，引起媒體關注。今年4月3日，新華社通報確認「中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。

國防、航天領域加大反腐

馬興瑞的失勢正值中國對國防和航天領域審查力度加大之際。今年2月，中國檢察機關指控國家國防科技工業局前副局長張建華涉嫌犯有受賄罪和利用影響力受賄罪。在馬興瑞2013年執掌國家國防科技工業局期間，張建華曾在他手下擔任副局長。同月，三名與國防、航天及核工業領域有關聯的中國人大代表被免去職務。他們分別是曾任中國航空工業集團有限公司董事長的周新民，長期從事核武器研究的劉倉理，以及中國核工業集團有限公司首席工程師羅琦。

今年1月24日，中國國防部宣布正在調查中央軍委副主席張又俠上將，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將，指其涉嫌「嚴重違紀違法」。去年10月，中央軍委前副主席何衛東被開除黨籍。張又俠和何衛東落馬時均為中共中央政治局委員。張又俠、劉振立、何衛東等涉嫌違紀違法的案件仍在官方調查與司法程序中，迄今未有宣判結果。

（路透社等）

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