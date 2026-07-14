研究北韓核試爆惹禍？ 華裔美國地震學家遭中國拘押近兩年

華裔美國地震學家陳有林（Youlin Chen，音譯），已在中國遭拘留近兩年，並被中方以間諜罪起訴。這起案件至今首次曝光，恐為美中兩個核武大國之間的緊張關係再添摩擦。

陳有林於2011年取得美國公民身分，定居波士頓。據路透社，陳有林的妻子容玉芳（Yufang Rong，音譯）指出，陳有林因曾發表美國政府資助的北韓核試驗探測研究，被中國官員多次盤問，並在2024年11月5日於北京機場遭中國國家安全人員逮捕。當時他赴中國探親及兩所大學發表研究，正準備搭機返回波士頓。

容玉芳表示，丈夫遭拘留初期無法取得治療糖尿病及其他疾病所需藥物。此後外界難以得知其羈押狀況，但陳有林已消瘦30至40磅（約13.6至18.1公斤），且僅能獲得品質不佳的藥物。

陳有林於2025年5月1日被正式依間諜罪起訴，但至今尚未受審。美國駐中國使館官員曾多次探視陳有林，但每次都有中國官員在場，使他無法自由交談；他遭拘留超過13個月後，才首度獲准會見中國律師。

容玉芳接受路透社訪問時表示，她擔心北京在開庭前便已認定丈夫犯下間諜罪，且審判將採不公開方式進行。依中國法律，間諜罪最高可判處無期徒刑，情節特別嚴重者甚至可能判處死刑。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3月19日曾將54歲的陳有林列為「遭錯誤拘留」人士，使為其爭取獲釋成為美方優先事項；容玉芳指出，川普政府未公開公布這項決定，是為了保留政府高層外交斡旋空間，以爭取陳有林獲釋。

北韓核試驗研究

容玉芳指出，中國官員已針對陳有林有關北韓核試驗地震波特徵的研究，盤問他超過100次。

陳有林曾於2020年12月發表一篇論文，分析北韓已知六次核試爆的規模，以及區分核爆與地震的地震波特徵。論文封面註明，該研究是為美國國務院軍備管制局撰寫，且「已核准公開發布」。

人質倡議組織Global Reach顧問、曾任美國國安官員的雷布森（Eric Lebson）指出，陳有林有關北韓核試驗的地震波研究，是由美國國務院及空軍研究實驗室資助，並與中國學者合作、使用中國公開資料，相關成果均可於網路查閱。此外，陳有林任職於美國政府承包商，從未持有美國安全許可，也未參與任何機密工作。

不過，有人權團體指出，根據中國《保守國家秘密法》，中國政府可將官方數據等原本公開的資料列為國家機密，使持有或分享原本公開資訊的人士面臨法律風險。

雷布森認為，中國可能希望利用陳有林的專業知識，提升運用「解耦技術」（decoupling）掩蓋地下核試爆的能力。所謂解耦技術，是透過降低爆炸產生的地震波強度，減少地下核試遭外界偵測的可能性。

川普政府今年2月指控，中國曾於2020年6月22日利用解耦技術掩蓋一次低當量地下核試爆。中國則否認曾進行該次核試爆。中國已簽署《全面禁止核試驗條約》，但該條約尚未在全球生效。

被美國政府列入「錯誤拘留」名單

隨著川普近日表示，中國國家主席習近平預計9月訪問華府，此案屆時可能再次成為美中領導人會談議題。

容玉芳表示，白宮與國務院曾告知她，川普今年5月訪問北京期間，曾向習近平提及丈夫遭拘留一事。習近平當時承諾會了解情況，但中國政府至今仍未採取任何行動。

人質倡議組織「弗利基金會」（Foley Foundation）指出，包括遭限制出境人士在內，中國目前至少有12名遭錯誤拘留的美國人，陳有林是其中之一。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示：「川普總統已明確表示，希望所有遭拘留海外的美國公民都能返家。自本屆任期開始以來，他已協助超過100人與家人團聚。」美國國務院總統人質事務特使辦公室及中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】