德國總理默茨再提《廣場協議》 指人民幣被低估至少25%

德國總理默茨周一（7月13日）在科隆大學發表演講時指出，歐洲長期以來低估了中國在全球政治和經濟領域的影響力。他表示：「我們需要與中國開展一場政治層面的貨幣對話」。

據《柏林晨報》報導，為應對貿易緊張局勢，默茨提出了一項借鑑歷史模式的外交解決方案。他以1985年的《廣場協議》以及此前的歐洲貨幣體系為例，認為這些機制可作為各方通過合作方式管理全球匯率調整及匯率波動區間的參考。

「我們目前正嘗試將與中國的對話引向尋求解決方案的方向，說服中國讓其本國貨幣自由浮動，包括在資本市場競爭的背景下」。

默茨認為，人民幣相對於歐元至少被低估了25%。在他看來，這種低估使中國出口商獲得了不公平的價格優勢，導致大量低價商品湧入歐洲市場，並進一步擴大歐盟對華貿易逆差。

推「一攬子改革措施」默茨欲令德國「重回正軌」

數據顯示，去年歐盟對華貿易逆差約為3600億歐元，其中德國的逆差約為900億歐元。

彭博社報導指出，默茨6月19日在歐盟峰會上談及這項議題時，也曾提到《廣場協議》，並表示「我現在設想的也是類似的做法。」

1985年，美國、日本、聯邦德國、法國和英國的財政部長及央行官員在紐約廣場飯店舉行會議，協調政策使美元對日圓及德國馬克等主要貨幣有秩序性地貶值，以解決美國巨額貿易赤字。

德語媒體：歐盟應對中國的匯率政策進行反擊

(路透社、柏林晨報、彭博社）

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