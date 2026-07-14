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日本選舉新規定 規定社媒必須標註使用AI

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本總務大臣林芳正今天表示，依照新法規，在選舉期間發布由人工智慧（AI）生成的圖片或影像到社群媒體上時，必須標註為AI生成。相關規定將在明年3月生效。路透
日本總務大臣林芳正今天表示，依照新法規，在選舉期間發布由人工智慧（AI）生成的圖片或影像到社群媒體上時，必須標註為AI生成。相關規定將在明年3月生效。路透

日本總務大臣林芳正今天表示，依照新法規，在選舉期間發布由人工智慧（AI）生成的圖片或影像到社群媒體上時，必須標註為AI生成。相關規定將在明年3月生效。

法新社報導，日本國會昨天修法，通過公職選舉法修正案以及資訊流通平台因應法修正案，強化選戰期間社群媒體上的虛假訊息與錯誤訊息。新法禁止網路與平台使用者散播有關候選人的假訊息，或遭扭曲的不實資訊。

林芳正目前主管選舉與電信事務，他今天在記者會表示，「我們認為，從確保選舉公平性的角度來看，這是極為重要的措施。」

這項新規定的制定背景，是執政黨自民黨2025年舉辦黨魁選舉，以及今年2月國會選舉期間，曾出現有人利用AI生成內容抹黑候選人的指控。

不過，日本新法與歐盟規定社群平台的相關法規不同，日本政府並沒有相關罰則，因此日本媒體質疑新法的實際成效。

共同社報導，日本政府計劃制定指引，供平台業者遵循，並要求業者每年公開揭露執行的情況。

日本政府官員也表示，在制定新規定時，必須在保障言論自由與維護民主選舉的神聖性之間取得平衡。

「讀賣新聞」報導，除了在野黨「令和新選組」之外，這次修法獲得日本朝野贊成。配合明年春天的統一地方選舉，新法將在明年3月1日生效。

新法規定，若使用生成式AI製作的圖片或影片，足以讓人誤以為是真實拍攝，在網路發布時，必須標示為AI生成。至於插畫與動畫則不在規範範圍內。

日本 林芳正 社群媒體

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