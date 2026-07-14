聽新聞
0:00 / 0:00
委國強震奪4500命 臨時總統：石油生產未受波及
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，上個月造成逾4500人死亡的兩起地震，並未影響該國石油生產。
法新社報導，羅德里格斯表示，委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，目前石油日產量約120萬桶，年增長約10%，政府對今年強勁增長依舊很有信心。
原油生產是委內瑞拉最主要的收入來源，產地集中於西北部的馬拉開波湖（Lake Maracaibo）以及東部的奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）。
委內瑞拉6月24日連續發生規模7.2及7.5強震，而災情最嚴重的北部沿海拉圭拉（La Guaira）及不遠的首都卡拉卡斯（Caracas），就位在這兩個產油區之間。
多年來的貪腐與管理不善，使委內瑞拉石油產量在過去20年間暴跌，從2000年代初期日產逾300萬桶高峰，降至2020年僅35萬桶低點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。