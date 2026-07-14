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委國強震奪4500命 臨時總統：石油生產未受波及

中央社／ 卡拉卡斯13日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，上個月造成逾4500人死亡的兩起地震，並未影響該國石油生產。法新社
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，上個月造成逾4500人死亡的兩起地震，並未影響該國石油生產。法新社

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，上個月造成逾4500人死亡的兩起地震，並未影響該國石油生產。

法新社報導，羅德里格斯表示，委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，目前石油日產量約120萬桶，年增長約10%，政府對今年強勁增長依舊很有信心。

原油生產是委內瑞拉最主要的收入來源，產地集中於西北部的馬拉開波湖（Lake Maracaibo）以及東部的奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）。

委內瑞拉6月24日連續發生規模7.2及7.5強震，而災情最嚴重的北部沿海拉圭拉（La Guaira）及不遠的首都卡拉卡斯（Caracas），就位在這兩個產油區之間。

多年來的貪腐與管理不善，使委內瑞拉石油產量在過去20年間暴跌，從2000年代初期日產逾300萬桶高峰，降至2020年僅35萬桶低點。

石油 強震 委國

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