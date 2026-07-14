歐盟：歐洲承諾提供320億 助加薩戰後重建

歐洲聯盟（EU）今天表示，歐洲捐助方已承諾提供約9億歐元（約新台幣320億元），以協助飽受戰火摧殘的加薩（Gaza）進行初期重建工作。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）負責地中海政策的執委蘇卡（DubravkaSuica）在布魯塞爾舉行的捐助方會議開始時宣布，援助總額「接近9億歐元、約合10億美元」。

蘇卡表示：「我們現在需要當地具備必要條件，才能讓援助真正送達加薩人民手中。」

官員表示，這筆資金包括先前承諾提供的援助款項，將用於清理以色列毀滅性軍事行動留下的瓦礫，及重建供水、衛生設施等基本服務。

歐盟表示：「比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典及瑞士政府，以及歐盟執委會與歐洲投資銀行（EIB）均參與這項援助計畫。」

歐盟表示，蘇卡近日訪問以色列期間，已就加薩兩項大型水資源與廢棄物管理計畫的後續執行，與以色列當局達成共識。

蘇卡表示，捐助方「希望先展開所謂的初期重建工作，重要的是向外界展現我們投入重建的決心。」

但她強調：「要展開真正的重建工作，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）必須先解除武裝。」