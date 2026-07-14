研究北韓核試 華裔美籍地震學家遭中國拘留近2年

華裔美籍地震學家陳友林（Youlin Chen，音譯）的妻子、美國國會議員和2個人質倡議團體透露，陳友林因發表由美國政府資助的北韓核試爆偵測研究，遭中國拘留近兩年，如今面臨間諜罪指控。

路透社報導，這起先前未曾曝光的案件，加劇美中之間本已緊張的關係。美國總統川普正尋求在去年貿易戰後，維持兩國關係穩定。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3月19日將54歲的陳友林列為「遭不當拘留」人士，並將其獲釋列為美方優先要務。陳友林的妻子榮玉芳（Yufang Rong，音譯）表示，川普政府一直沒有對外公開此事，是為了爭取透過高層外交努力促成丈夫獲釋。

一名因事涉敏感外交談判而要求匿名的美方知情人士說，川普政府正「致力協助他擺脫毫無正當理由的拘留」。

榮玉芳和倡議人士指出，陳友林是目前唯一被美方列為「遭中國不當拘留」的美國公民。陳友林2011年成為美國公民，定居麻薩諸塞州波士頓（Boston）。

榮玉芳說，白宮和國務院曾告知她，川普5月訪問北京期間曾向中國國家主席習近平提及丈夫遭拘留一事，習近平當時承諾會了解情況，但中方至今尚未採取任何行動。

美方消息人士並未直接證實川普是否曾與習近平討論陳友林案，但表示兩人「私交良好」，此案只是美中關係眾多議題之一，「沒有任何單一議題能定義兩國關係」。

榮玉芳接受路透社訪問時說，她擔心北京當局在審判前就已認定丈夫有罪。在中國，間諜罪最高可判無期徒刑，情節特別重大者甚至可判死刑。

她說：「我相信他們無論如何都會判他有罪，而且審判將閉門進行。」榮玉芳本身也是地震學家，但未參與丈夫的研究工作。

長期追蹤陳友林案的人質倡議組織「佛里基金會」（Foley Foundation）表示，陳友林是遭中國不當拘留的至少12名美國公民之一，其中包括遭限制出境的人士。基金會人質權利倡議主任李查茲（ElizabethRichards）表示，這些案件令人憂心。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示：「川普總統已明確表示，他希望所有遭拘留於海外的美國公民都能返家。而自本屆任期以來，已有超過100名遭拘留者與家人團聚。」

美國人質事務總統特使辦公室和中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

●因核試爆偵測研究遭反覆訊問

榮玉芳表示，美國駐中國大使館官員曾多次探視陳友林，但每次都有中方官員在場，使他無法自由發言。她聘請一位中國律師協助此案，但直到丈夫遭拘留超過13個月後，律師才首次獲准與他會面。

她還說，中國官員已就丈夫對北韓核試爆地震波特徵的研究工作，對他訊問超過100次。

前美國國安官員雷布森（Eric Lebson）表示，他認為中國希望藉由陳友林的專業知識，提升利用「解耦」（decoupling）技術掩蓋地下核武試驗的能力。

雷布森說，他所屬的人質權利倡議組織「全球觸及」（Global Reach）諮詢的核試專家也表達類似擔憂。

雷布森表示，陳友林受僱於一家美國政府承包商，從未取得美國安全許可，也未曾從事機密工作。

他指出，陳友林對北韓核試爆地震波的研究，由美國國務院和空軍研究實驗室（Air Force ResearchLaboratory）資助，並與中國學者合作完成，使用的是公開的中國數據，相關資料也可在網路上查閱。

路透社檢視陳友林於2020年12月發表的一篇論文，內容分析北韓已知6次核試爆的地震規模，並探討如何區分核爆與天然地震的地震波特徵。

論文封面註明，這項研究是為美國國務院軍備管制部門撰寫，「已獲准公開發布」。

人權團體指出，根據中國「保守國家秘密法」，中國政府有權將原本公開的資訊，例如官方統計數據等重新認定為國家安全機密，任何持有或分享這些原屬公開資訊的人都可能因此觸法。

●探親返美前被捕

根據榮玉芳及雷布森說法，陳友林2024年11月5日在北京國際機場準備搭機返回波士頓時，遭中國國安人員逮捕。當時他剛結束探親行程，並在兩所大學就其研究成果發表演說。

榮玉芳表示，丈夫在遭拘留初期遭受嚴苛對待，包括被迫整天坐在硬板凳上，不准站立、閱讀或運動，也無法取得治療糖尿病和其他健康問題的藥物。

榮玉芳說，自此之後，外界很難掌握他的情況。她還說，陳友林已暴瘦約30至40磅（約13.6至18.1公斤），食物供應不足，幾乎沒有蛋白質、水果與蔬菜，提供的藥物品質也不佳。

陳友林2025年5月1日被依間諜罪起訴，但尚未受審。隨著習近平預計9月訪問華府，外界預料此案可能將再次成為美中高層討論議題。

美國民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）說，他對陳友林的安全與福祉「深感憂慮」，希望國際社會對此案投入更多關注，促使中國政府「做出正確決定，釋放陳博士」。