快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

日本擴大無人機管制區 皇居周邊上空1公里禁飛

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本國會修法擴大無人機禁飛區域後，相關新規定在今天生效。圖為參觀日本皇居外苑的觀光客。路透
日本國會修法擴大無人機禁飛區域後，相關新規定在今天生效。圖為參觀日本皇居外苑的觀光客。路透

日本國會修法擴大無人機禁飛區域後，相關新規定在今天生效。日本國會大廈、首相官邸、皇居（皇宮）等重要設施周邊上空的無人機禁飛區過去為300公尺，如今擴大為1公里。

日本富士新聞網（FNN）報導，日皇與首相等人出席的戶外活動現場，以及逗留的設施，也會被列為暫時管制區，預想日皇之後出席的全國植樹等活動會場，以及日相高市早苗前往廣島與長崎，參與當地遭原子彈轟炸的追悼場合，則適用於新規定。

日本警察廳長官（相當於警政署長）楠芳伸本月9日表示，「將妥善運用修正法，以重要設施為重點做好萬全準備，防患未然」。

「日本經濟新聞」報導，日本參議院全體會議6月17日通過「改正無人機規制法」，加強管制無人機飛行，這是為了因應無人機的飛行速度、載重等性能近年來提升。

日本國會修法前，首相官邸、國會大廈、外國公館等設施的上空，以及以這些設施為中心、周邊上空約300公尺的範圍內，原則上禁止無人機飛行；修法過後禁飛區擴大到1公里。

若無人機在上述禁飛區內飛行，且操作人員不聽從警方等單位的停飛命令，將面臨罰則。

日本2015年發生無人機墜落於首相官邸的事件，隔年實施相關規定，之後也增列自衛隊設施與機場等為管制區域。

無人機

延伸閱讀

世足賽／球場內禁飛令 美國查扣600多架無人機

紐時爆俄以東京為間諜基地 日本坦承需嚴格防諜

伊朗發動「以眼還眼行動」！飛彈無人機猛攻美軍3基地 巴林警報大響

網傳北市砍樹替無人機侵襲開路...游淑慧譏：天才還白痴想的劇情?

相關新聞

被判有罪也要選到底？瑪琳勒龐4度參選總統，國民聯盟能贏嗎？

法國政壇最近的焦點，幾乎就在國民聯盟（Rassemblement National）領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）一個人身上。2026 年 7 月 7 日二審的巴黎上訴法院維持有罪判決，認定勒龐被控挪用歐洲議會助理費一案有罪，但她卻在判決當天表態參選 2027 年總統大選，這也是她第 4 次問鼎總統大位。這對勒龐或是國民聯盟來說，無疑是一場政治豪賭。

日本擴大無人機管制區 皇居周邊上空1公里禁飛

日本國會修法擴大無人機禁飛區域後，相關新規定在今天生效。日本國會大廈、首相官邸、皇居（皇宮）等重要設施周邊上空的無人機禁...

曼谷惡火奪32命！業者認了「逃生門上2道鎖」理由曝光總理震怒

泰媒Thaiger報導，泰國曼谷拉拋地區一間知名酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成至少32人死亡、73人受傷。救援人員事後揭露，店內廁所附近的緊急逃生門被業者上了兩道鎖，理由是擔心顧客喝醉後沒付錢便從逃生門溜走。

美國擬接管荷莫茲收20%費用 若成真估日入帳79億元

美國總統川普今天宣布，美國將接管荷莫茲海峽並對往來貨物徵收20%維安行動補償費用。若以美伊衝突爆發前的運送量估算，美國每...

烏軍最強無人機指揮官現身！接受聯合新聞獨家專訪

獨家專訪／烏克蘭無人系統部隊指揮官布羅夫迪：以無人機重塑戰場

義環境部長：運算靠光電風力不夠 需發展新核能技術

義大利環境部為推動重返核能，今天舉行第二場與社會對話的會議。環境部長弗拉廷在會中強調，要滿足日益增長的數據運算需求，光靠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。