日本擴大無人機管制區 皇居周邊上空1公里禁飛

日本國會修法擴大無人機禁飛區域後，相關新規定在今天生效。日本國會大廈、首相官邸、皇居（皇宮）等重要設施周邊上空的無人機禁飛區過去為300公尺，如今擴大為1公里。

日本富士新聞網（FNN）報導，日皇與首相等人出席的戶外活動現場，以及逗留的設施，也會被列為暫時管制區，預想日皇之後出席的全國植樹等活動會場，以及日相高市早苗前往廣島與長崎，參與當地遭原子彈轟炸的追悼場合，則適用於新規定。

日本警察廳長官（相當於警政署長）楠芳伸本月9日表示，「將妥善運用修正法，以重要設施為重點做好萬全準備，防患未然」。

「日本經濟新聞」報導，日本參議院全體會議6月17日通過「改正無人機規制法」，加強管制無人機飛行，這是為了因應無人機的飛行速度、載重等性能近年來提升。

日本國會修法前，首相官邸、國會大廈、外國公館等設施的上空，以及以這些設施為中心、周邊上空約300公尺的範圍內，原則上禁止無人機飛行；修法過後禁飛區擴大到1公里。

若無人機在上述禁飛區內飛行，且操作人員不聽從警方等單位的停飛命令，將面臨罰則。

日本2015年發生無人機墜落於首相官邸的事件，隔年實施相關規定，之後也增列自衛隊設施與機場等為管制區域。