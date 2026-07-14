伊拉克總理柴迪訪美會川普 聚焦伊朗議題與油氣合作

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）今天將在華府會見美國總統川普。美國當局正加大對巴格達（Baghdad）施壓，要求伊拉克遏制伊朗在當地的影響力。

法新社報導，柴迪此次訪美適逢美國與伊朗的軍事緊張關係再度升溫，而兩國皆是伊拉克的重要盟友。

華盛頓與德黑蘭的長期敵對關係，讓伊拉克成為雙方代理人衝突的戰場，也使歷屆巴格達政府都面臨在雙方之間維持微妙平衡的難題。

柴迪於13日抵達華府，這是他就任總理以來首次出訪。在為期1週的行程中，他預計將會晤川普、美國官員以及石油企業代表。

今年在川普否決另1名候選人後，企業家出身的柴迪在美方支持下上台。他承諾振興伊拉克脆弱的經濟，並推動將曾攻擊美國設施的親伊朗武裝組織解除武裝。

柴迪訪美前在「華盛頓郵報」（Washington Post）發布評論文章指出，他領導的政府「致力確保國家擁有合法且唯一的武力使用權」。

伊拉克政府認為，維持國家在武器使用上的壟斷權，是吸引外國投資的必要條件。

扎伊迪在文章中表示，他希望向美國傳達的訊息是，伊拉克「不受區域陣營與衝突左右，而是選擇發展的道路」。

他的政府已要求遭華府認定為恐怖組織的武裝團體必須在9月30日前解除武裝；這個期限也與美國主導的反聖戰聯盟任務結束時間相符。

不願具名的1名伊拉克高階政治人物告訴法新社，儘管現任政府採取較親美、優先發展經濟的路線，「也不代表伊拉克會對抗伊朗」。

他強調，伊拉克「必須維持盟友之間的長期平衡」。

針對伊拉克境內的親伊朗武裝組織，這名資深政治人物表示，只要區域仍處於戰爭狀態，部分武裝組織可能不會解除武裝，「他們和伊朗都不會同意」。

在經濟方面，富含石油資源的伊拉克雖致力於擺脫數十年來的戰亂影響，但目前仍面臨基礎建設不足、公共服務失靈、管理不善以及嚴重貪腐等困境。

柴迪在評論文章中表示，他將在華府設法「創造機會，以帶來可衡量的經濟效益」，並希望「美國領先企業考慮參與伊拉克的基礎建設發展」。

近月來，伊拉克已與多家美國企業簽署石油與天然氣合作協議，此行預計還會簽署更多協議，包括設立1個基金，伊拉克將每日存入50萬桶石油，以換取協助改善國內電力供應。

正如其他產油國家，身為石油輸出國組織（OPEC）創始成員國的伊拉克也受到中東戰爭的嚴重衝擊。

伊拉克高度依賴石油出口，石油收入約占政府預算收入的90%，且該國絕大多數原油出口都必須經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。