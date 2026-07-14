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曼谷惡火奪32命！業者認了「逃生門上2道鎖」理由曝光總理震怒

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國曼谷一間知名酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成至少32人死亡、73人受傷。路透
泰國曼谷一間知名酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成至少32人死亡、73人受傷。路透

泰媒Thaiger報導，泰國曼谷拉拋地區一間知名酒吧12日深夜發生嚴重火災，造成至少32人死亡、73人受傷。救援人員事後揭露，店內廁所附近的緊急逃生門被業者上了兩道鎖，理由是擔心顧客喝醉後沒付錢便從逃生門溜走。

泰國總理阿努廷事後前往現場勘查，救援人員帶他查看廁所附近的逃生門，並說明該處不僅沒有逃生出口標誌，門上還上了兩道鎖。

救援人員向阿努廷說明，業者疑似擔心顧客喝醉後，利用廁所旁的逃生門「尿遁」、未結帳便離開，因此才將門上鎖。阿努廷聽完後難掩震驚，大為震怒。

阿努廷也在現場詢問店內歌手逃生經過。歌手表示，當時舞台後方配電箱附近突然冒出濃煙，鍵盤手隨即提醒大家快逃，他因此立刻往店外奔跑。逃生途中，身後突然發生爆炸，爆炸衝擊擊中他的後腦勺，將他整個人震飛出店外。

曼谷市長查察表示，現場實際使用狀況與先前接受檢查時已有所不同，其中一處出口附近被擺設攤桌販售糖果，另一處逃生通道則堆放雜物，導致人員撤離不易。部分顧客當時已飲酒，也進一步增加逃生困難。

曼谷 泰國 火災

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