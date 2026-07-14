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美國擬接管荷莫茲收20%費用 若成真估日入帳79億元

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
荷莫茲海峽。法新社
荷莫茲海峽。法新社

美國總統川普今天宣布，美國將接管荷莫茲海峽並對往來貨物徵收20%維安行動補償費用。若以美伊衝突爆發前的運送量估算，美國每日有望入帳約2.5億美元（約新台幣79億元）。

美國政治新聞網站Politico報導，川普今天上午接受脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）專訪時表示：「我們將成為這條海峽的守護者，我們將猛烈打擊他們（伊朗）並守住海峽，可能將直接接管它。」

川普發表這番言論之際，波斯灣地區才剛爆發新一輪空襲，伊朗與美國在上週末展開激烈交火。

川普在接受福斯新聞（Fox News）節目專訪後，隨即在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文，宣布美國將重啟對伊朗的軍事封鎖。

他表示，「所有其他國家都能公平、自由地使用這條海峽」，但「基於公平原則，（美國）將對所有往來船隻的載運貨物徵收20%費用，作為在這個全球極度動盪區域提供安全保障所需成本的補償…相關程序和部署將立即啟動」。

川普在節目中宣稱：「我們守護這條海峽50年，從未拿到任何報酬。我們希望得到補償，因為這讓美方人員置身危險之中。」

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，2月美伊衝突爆發前，全球每天約有1/5的石油與天然氣經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運往全球市場，每天逾1500萬桶燃料、價值至少達12億美元（約新台幣379.2億元）。

美國若真的對所有載運貨物徵收20%費用，每天估可進帳約2.5億美元（約新台幣79億元）。

伊朗官媒11日宣布，荷莫茲海峽在「另行通知前」將持續關閉，但川普昨天接受NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時駁斥，強調海峽仍「開放」並稱美軍「昨晚狠狠痛炸了他們」。

美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，美軍今天稍晚「在三軍統帥指示下」，再次對伊朗發動攻擊。這是川普10日宣告停火協議「結束」後，連續第3天對伊朗發動攻擊，也代表著這場戰爭顯著升溫。

據伊朗官方通訊社報導，伊朗軍方發言人今天表示，伊朗「在任何情況下，都不會允許美國干涉荷莫茲海峽的管理，未來也絕不會接受」。

荷莫茲海峽 伊朗 川普

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