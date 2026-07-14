義環境部長：運算靠光電風力不夠 需發展新核能技術

義大利環境部為推動重返核能，今天舉行第二場與社會對話的會議。環境部長弗拉廷在會中強調，要滿足日益增長的數據運算需求，光靠光電風力不夠，必須加上新的永續核能技術，這是一條必須走的路。

義大利環境與能源安全部今天發布新聞稿指出，部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）13日在那不勒斯（Napoli）參加永續核能對話的第二次會議。

弗拉廷在會中表示，如果想應對日益增長的能源需求並實現脫碳目標，就必須將現有能源系統結合大幅增長的可再生能源，再加上永續核能這種新能源。

弗拉廷強調，「關鍵在於保持透明和清楚認識，這是一條我們必須走的道路，想要讓巨大的資訊計算中心運轉，我們不能僅僅依靠太陽能和風電。」

被問到永續核能授權法案在國會的進程，弗拉廷解釋，該法案已獲眾議院批准，目前正在參議院審議，「我相信授權法案可在夏季休會前通過，之後政府擬在年底前公布施行細則。」

關於技術面，弗拉廷指出，如今討論的不再是第一代和第二代核電廠，「小型模組化反應器（SMR）可在工廠製造後運往生產地，新一代的是先進模組化反應器（AMR），俗稱的廢料將成為第4代反應器的燃料，2050年後將出現核融合反應器，這就是核能技術系統的演進。」

弗拉廷表示，「新型核能反應器可以是公、私部門合作研發的計畫，我們應該打開這個大門。」

義大利環境部日前在北義杜林（Torino）舉辦第一次永續核能對話活動，此對話系列名稱為「從費米到未來」，旨在紀念製造出世界首個核子反應爐的義大利裔美籍科學家費米（Enrico Fermi）。