匈牙利國會通過修憲案 要求總統簽署結束任期

匈牙利國會今天通過一項憲法修正案，目標是罷黜總統蘇尤克（Tamas Sulyok），現任總理馬格雅（Peter Magyar）稱他為前總理奧班（Viktor Orban）的「傀儡」。

路透社報導，馬格雅領導的尊重與自由黨（Tisza）於今年4月大選取得壓倒性勝利，結束奧班所屬青年民主黨（Fidesz）長達16年執政。

匈牙利國會全數199位議員當中，該修憲案獲得139票贊成而通過，僅有6票反對。

馬格雅在國會表示：「他們（青年民主黨）如此安排國家體制，以至於一個人的意志就能左右立法…尊重與自由黨贏得壓倒性2/3多數席次，可以推翻這個體制。」

這項修憲案將終止蘇尤克的總統任期，理由聲稱社會對他「嚴重失去信任」。

馬格雅還提到，如果蘇尤克在5天之內不簽署此修憲案，國會將對他啟動彈劾程序。

蘇尤克則說，他沒有政治目的，且迄今為止拒絕下台。

美聯社報導，雖然匈牙利總統主要為儀式性角色，但負責簽署法案使其生效，並有權把國會通過的法案提交憲法法院進行審查。

這引起現任政府支持者擔憂，蘇尤克可能將利用這些權力來阻撓政府的計畫。