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烏克蘭與9國宣布聯盟 保護歐洲免受彈道飛彈威脅

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

烏克蘭與9個國家今天宣布將組成聯盟，以保護歐洲免受彈道飛彈威脅，並借鑒烏克蘭4年多來對抗俄羅斯侵略的經驗。

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在法國巴黎參與會談。這10國在聲明中說：「我們目標是為歐洲建立共同彈道飛彈防禦能力。」

澤倫斯基尋求24位領袖協助發展對抗俄羅斯飛彈攻擊的措施。俄軍飛彈屢次重創烏克蘭，也讓歐洲其他國家慎防俄羅斯在歐洲大陸擴大野心。

澤倫斯基與丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典和英國的領袖說，他們意識到「彈道飛彈構成的威脅日益升高」。彈道飛彈比巡弋飛彈或無人機更難攔截。

聲明說：「我們認為保護歐洲需要一套全面解決方案，以整合式飛彈防禦架構嚇阻並消除未來飛彈威脅。我們重視烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略戰爭中積累的獨特經驗。」

聲明未提及建立防禦系統的時程，僅表示其他國家仍可加入這項計畫。

烏克蘭 彈道飛彈 歐洲

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