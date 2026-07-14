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曼谷酒吧惡火至少32死 多人命喪廁所

聯合報／ 編譯梁采蘩盧思綸／綜合報導
泰國首都曼谷一間酒吧十二日深夜發生大火，造成至少三十二人死亡。事發時，店門口竄出巨大火舌。法新社
泰國首都曼谷一間酒吧十二日深夜發生大火，造成至少三十二人死亡。事發時，店門口竄出巨大火舌。法新社

泰國首都曼谷北部恰圖恰區一家熱門酒吧十二日深夜發生大火，造成三十二人死亡、逾七十人受傷，其中二十五人命危。火勢據報從舞台附近竄起後，沿著天花板迅速蔓延，濃煙很快吞噬室內空間。多數罹難者被發現在場地後方廁所內，另有多人倒在消防出口附近，事件再度引發外界質疑泰國娛樂場所的消防管理。

失火地點是拉拋路上的「拉拋啤酒屋」。火警約在十二日晚間十一時五十七分發生，當時店內約有三百名顧客。社群影片顯示，酒吧先冒出滾滾濃煙，隨後猛烈火舌從入口噴向街道，顧客尖叫逃生，部分人上衣已著火。消防人員接獲通報後五分鐘內抵達，但整個場所已陷火海，高溫、濃煙及四處散落桌椅都增加搜救難度。

泰國總理阿努廷十三日清晨勘查現場後指出，場內消防出口標示不清楚，大多數罹難者都逃往建築後方，最後困在廁所。曼谷市長查察表示，火勢沿天花板裝飾朝前門延燒，迫使顧客湧向場地後方。部分人可能因濃煙遮蔽視線而迷失方向，誤闖沒有出口的廁所。塑膠裝飾燃燒產生的有毒濃煙，被認為是主要死因。

起火原因仍待釐清。曼谷防災減災部門初步研判，可能是天花板空調電線短路；但現場樂手供稱，舞台附近的斷路器先冒煙，隨後停電並發生爆炸，火勢才迅速擴大。警方已把是否涉及疏失列為調查重點，包括緊急出口遭桌椅或其他物品堵塞、電線超載，以及裝修時使用易燃隔音材料等問題。

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