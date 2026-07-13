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曼谷酒吧32死73傷 火勢如何失控、為何逃不掉？各國專家看法一次看

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
曼谷一家酒吧今天凌晨0時左右發生大火，造成至少32人死亡、73人受傷。新華社
曼谷一家酒吧今天凌晨0時左右發生大火，造成至少32人死亡、73人受傷。新華社

曼谷一家酒吧今天凌晨0時左右發生大火，造成至少32人死亡、73人受傷。泰國當局已展開調查。這是繼今年元旦瑞士滑雪勝地酒吧惡火奪40條人命以來，全球娛樂場所再度發生重大火災事件。

全球酒吧、夜店等娛樂場所多年來發生致命火災已奪走數百人生命。今年元旦凌晨，瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一家酒吧發生大火，造成約40人死亡、100多人受傷，罹難者多為年輕人，不少是青少年。2013年，巴西南部聖馬利亞（Santa Maria）夜店Kiss惡火，奪走200多條人命。

專家指出，曼谷酒吧大火死傷慘重可能反映過去娛樂場所火災中常見的因素，其中包括安全措施不足。

美聯社報導，這起大火顯然在蔓延到主要入口前，就迅速沿著布滿易燃裝飾材料的天花板延燒。當地媒體指出，擁擠的環境、受阻的逃生動線及恐慌的情緒可能妨礙現場疏散。以下是美聯社彙整這次曼谷酒吧大火的關注重點。

● 火勢如何蔓延

目擊者上傳網路的影片顯示，惡火吞噬了曼谷的NaLadprao酒吧，濃煙從前門竄出，民眾恐慌逃生。現場照片和影片顯示，調查人員正在檢查大火燒毀的建築，其中最嚴重的地方似乎在天花板。天花板大部分一片焦黑，下方地面和桌子則布滿了灰燼和碎片。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，現場樂手說，舞台附近的斷路器冒煙後，現場電力中斷並發生爆炸，濃煙迅速充滿了整間酒吧。

泰國官員表示，調查人員將檢查天花板材料，以及調查緊急逃生出口是否遭堵住妨礙疏散。網路上一張2月的照片顯示，舞台上方天花板上似乎有裝飾性塑膠植物。

韓國慶一大學（Kyungil University）消防安全教授李永周（Lee Young Ju）指出，火災可能是電氣故障引起的，可能是音響或照明設備，或者線路故障，引發火勢並迅速延燒至整個天花板。

泰國皇家警察總長吉塔拉（Kittharath Punpetch）指出，除檢查內部是否使用易燃材料以及頭頂上方的電線如何安裝外，警方也調查廚房內是否存放瓦斯鋼瓶，以及它們是否加劇了火勢。

香港理工大學教授黃鑫炎表示，火災現場的畫面顯示酒吧內有可燃性泡棉材料、缺乏自動灑水系統，且出口狹窄，可能妨礙疏散。

他還說，天花板上的塑膠裝飾可能與可燃的隔音泡棉材料結合在一起，恐加劇火勢的迅速蔓延。

● 娛樂場所火災傷亡慘重

香港理工大學教授黃鑫炎表示，曼谷酒吧火災可能類似瑞士滑雪勝地酒吧今年元旦的火災，並指出此類場所往往存有大量易燃的隔音材料，且環境過度擁擠，這些都是導致大量傷亡的原因。

韓國慶一大學李永周指出，娛樂場所火災造成慘重傷亡，通常是因為大量人群擠在相對狹小的空間內，使得快速疏散變得困難。

他說，這類場所往往缺乏足夠的出入口，且大多數顧客只熟悉他們進來時使用的主要入口；同時，音樂的音量和酒精可能會降低他們的警覺性，在緊急情況發生時反應變慢。

香港理工大學另一位教授江黎明指出，酒吧通常缺乏大型玻璃窗，發生火災時出口可能會被恐慌的人群堵住。

江黎明說：「一旦火勢迅速蔓延，由於人員密度高加上濃煙快速瀰漫，就可能造成大量傷亡。」

韓國又石大學（Woosuk University）防災教授孔夏松（Kong Ha-song，音譯）指出，酒吧和夜店火災的死亡人數往往會惡化，因為這些場所可能像個「迷宮」，啤酒箱、桌子和其他障礙物堵住了走廊和逃生路線，而緊急逃生出口有時會被鎖上，以防止宵小潛入或偷竊。

泰國皇家警察總長吉塔拉指出，這棟平房式酒吧有4個出口，但警方正在調查後方的2個出口是否遭堵住或無法使用。大多數的罹難者是在洗手間附近的一個出口發現，而這個出口遭一張桌子阻擋。廚房附近的另一個出口，指示牌已經損壞，同時拉門的把手也已脫落。

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曼谷 火災 泰國

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