芬蘭軍情單位警告 俄國聯邦安全局網攻企業內部

芬蘭安全情報局與軍事情報機構向企業發布警告，嚴防俄羅斯聯邦安全局（FSB）利用連網設備從事網路間諜活動。美國與多個西方情報機構今天也發表聯合聲明，直指俄羅斯國家級駭客組織，持續攻擊全球防護不足的網路路由設備，藉此入侵企業及政府網路，竊取敏感資料。

據「國家廣播公司」（Yle）報導，芬蘭安全情報局（Supo）表示，最新一波惡意網路活動與FSB旗下的「第16中心」有關。西方資安圈慣稱其為BerserkBear、Energetic Bear、CrouchingYeti、Dragonfly、Ghost Blizzard以及Static Tundra等代號。

這波網攻與4月鎖定民眾家用路由器的行動不同，這次矛頭直指企業內部網路設備。

情報單位表示，FSB長期透過網路蒐情，攻擊對象包括能源、國防等關鍵基礎設施。駭客會廣泛掃描網路漏洞，尋找防護不足的設備，一旦有機可乘，就會設法入侵並取得存取權限。

芬蘭與盟國發布警告的目的，是要敦促設備所有者與資安專家採取防護措施，降低遭入侵的風險。

美國國家安全局（NSA）領銜的17國聯合公告，則強烈建議企業與組織，正視對外連網設備面臨的威脅，並列出多項具體防禦措施：包含使用SNMP第3版通訊協定、採用高強度密碼、停用思科（Cisco）的智慧安裝（Smart Install）功能，以及限制從網際網路直接連線至內部管理介面。資安專業人員可進一步參考NSA近日發布的技術指南強化防護。

另一方面，歐洲多國近期頻頻聯手反制俄羅斯的破壞與間諜行動。歐盟與英國今天宣布，針對近期的網路攻擊對俄羅斯實施新一波協同制裁，並直指FSB就是幕後黑手。

法國、英國與德國也因俄羅斯針對至少10個歐洲國家發動以破壞與間諜為目的的網攻，相繼召見俄羅斯大使表達關切。