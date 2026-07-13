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葉門青年運動傳扣押紅十字會飛機和正副機長 控沙國空襲機場

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
葉門首都沙那的沙那國際機場13日遭空襲後冒出濃煙。葉門國防部說，其武裝部隊鎖定沙那國際機場跑道。路透
葉門首都沙那的沙那國際機場13日遭空襲後冒出濃煙。葉門國防部說，其武裝部隊鎖定沙那國際機場跑道。路透

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，葉門資訊部長埃里揚（Moammar bin Mutahar Al-Eryan）13日表示，葉門「青年運動」在首都沙那的沙那國際機場扣押一架隸屬紅十字國際委員會（ICRC）的飛機，機上正、副機長也遭到控制。目前尚不清楚原因、機場是否有其他人員，及正副機長相關資訊，ICRC也還沒有進一步說明。

葉門「青年運動」也在當天指控沙烏地阿拉伯空襲沙那國際機場，誓言進行報復。青年運動發言人薩里（Yahya Saree）稱這起襲擊是「公然侵略」，並稱這結束了這場長久衝突中的一段緩和期。他說，沙國將承擔後果，青年運動對這次襲擊不會置之不理。

沙國尚未回應這項指控。

位於葉門南部、受到國際承認的葉門政府13日稍早說，他們的武裝部隊鎖定沙那國際機場跑道，阻止一架伊朗飛機降落。

青年運動奪取葉門首都沙那，迫使國際承認的葉門政府遷往南部以來，葉門10幾年來一直面臨內戰和來自外部勢力的代理人戰爭。葉門政府以南部港口亞丁為據點，獲得沙國和其他波斯灣國家支持。

葉門 紅十字會 沙烏地阿拉伯

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