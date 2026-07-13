災情慘重！委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地

委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人，此外由於家園被毀，目前有超過1萬9500人住在臨時收容營地。

法新社報導，委內瑞拉政府在其Telegram官方帳號公布的最新統計顯示，罹難者增至4490人，另有1萬6740人受傷。當局未公布失聯者的估計人數。

上月24日，規模7.2及7.5強震接連撼動委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及沿海的拉圭拉州（LaGuaira），多棟高層公寓大樓完全倒塌，化為層層瓦礫。

拉圭拉州及卡拉卡斯周邊的體育場、廣場和人行道上陸續出現安置無家可歸受災家庭的臨時收容營地。政府今天更新數據指出，有1萬9583人住在這些地方。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（JorgeRodriguez）昨天表示，政府未來幾天將把部分地震前就在興建的公寓提供給受災家庭入住。豪爾赫．羅德里格斯是委國代理總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）的兄長。

豪爾赫．羅德里格斯補充，後續仍需投入大量資源興建更多住宅，並提供租屋補助及購屋貸款。

他還提到，政府已在拉圭拉州劃定逾40塊土地用於興建新住宅，總面積約58萬4000平方公尺。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今天也在他的Telegram帳號上指出，一批來自俄羅斯的援助物資已運抵委國。

美國大使館也表示，已向災區運送10萬份救援物資包。