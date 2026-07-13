快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

災情慘重！委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導
委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人。法新社
委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人。法新社

委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人，此外由於家園被毀，目前有超過1萬9500人住在臨時收容營地。

法新社報導，委內瑞拉政府在其Telegram官方帳號公布的最新統計顯示，罹難者增至4490人，另有1萬6740人受傷。當局未公布失聯者的估計人數。

上月24日，規模7.2及7.5強震接連撼動委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及沿海的拉圭拉州（LaGuaira），多棟高層公寓大樓完全倒塌，化為層層瓦礫。

拉圭拉州及卡拉卡斯周邊的體育場、廣場和人行道上陸續出現安置無家可歸受災家庭的臨時收容營地。政府今天更新數據指出，有1萬9583人住在這些地方。

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（JorgeRodriguez）昨天表示，政府未來幾天將把部分地震前就在興建的公寓提供給受災家庭入住。豪爾赫．羅德里格斯是委國代理總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）的兄長。

豪爾赫．羅德里格斯補充，後續仍需投入大量資源興建更多住宅，並提供租屋補助及購屋貸款。

他還提到，政府已在拉圭拉州劃定逾40塊土地用於興建新住宅，總面積約58萬4000平方公尺。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今天也在他的Telegram帳號上指出，一批來自俄羅斯的援助物資已運抵委國。

美國大使館也表示，已向災區運送10萬份救援物資包。

委內瑞拉 強震 地震

延伸閱讀

西班牙野火再添1死…93歲英籍婦人傷重不治 罹難增至13人

西班牙官員稱野火已獲控制 疏散人員可重返家園

荒野獨居8年 男子把國家森林變垃圾營地堆454公斤垃圾挨罰

曼谷啤酒餐廳大火27死！家屬悲赴法醫所認屍 質疑逃生門遭鎖促徹查

相關新聞

曼谷酒吧火災27死！救援志工徹夜搶救 目睹傷患「紅色變黑色」心碎

雙眼布滿血絲的泰國志工斯里蓬一夜未眠，他昨天深夜接獲曼谷啤酒餐廳起火通報後，立即趕往現場搶救，將傷患送往醫院後又留在醫院...

曼谷啤酒餐廳大火27死！家屬悲赴法醫所認屍 質疑逃生門遭鎖促徹查

泰國曼谷啤酒餐廳大火造成27死、逾70傷，罹難者家屬今天前往泰國警察醫院法醫研究所辦理指認及領遺體手續，家屬神情哀傷，部...

災情慘重！委內瑞拉強震攀至4490死 近2萬人棲身臨時收容營地

委內瑞拉官方統計顯示，上月接連兩場強震造成的罹難人數今天攀升至將近4500人，此外由於家園被毀，目前有超過1萬9500人...

曼谷啤酒餐廳大火死傷慘重 分析：裝潢材料易燃、濃煙致命

曼谷是熱門旅遊目的地，酒吧、PUB及啤酒餐廳林立，受國際遊客歡迎，但重大火災事故仍反覆發生。消防安全專家向中央社指出，這...

曼谷酒吧惡火傷者增至73人 倖存者憶驚魂：差點逃不出去

泰國曼谷一間熱門酒吧「拉拋啤酒屋」（Rong Beer Na Lat Phrao）12日深夜發生嚴重火災，造成至少27人死亡、73人受傷。英國天空新聞報導，倖存者回憶當下驚魂說，他們最初是聞到一股燒焦味，濃煙從舞台附近竄出，隨後傳出爆炸聲，濃煙迅速瀰漫酒吧，還說自己差點逃不出去。

西班牙野火再添1死…93歲英籍婦人傷重不治 罹難增至13人

西班牙東南部阿梅里亞省（Almeria）9日起爆發野火肆虐，所屬的安達魯西亞自治區（Andalusia）政府今晚表示，又...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。