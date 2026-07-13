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曼谷啤酒餐廳大火死傷慘重 分析：裝潢材料易燃、濃煙致命

中央社／ 曼谷13日專電
泰國曼谷恰圖恰市集附近一間啤酒餐廳今天凌晨發生火災，已造成多人死亡。法新社
泰國曼谷恰圖恰市集附近一間啤酒餐廳今天凌晨發生火災，已造成多人死亡。法新社

曼谷是熱門旅遊目的地，酒吧、PUB及啤酒餐廳林立，受國際遊客歡迎，但重大火災事故仍反覆發生。消防安全專家向中央社指出，這類場所火災致命的往往不是火焰，而是濃煙、有毒氣體及逃生困難，此次火災則凸顯法規與執法漏洞。

泰國火災與救援協會（Fire and Rescue Association,FARA）創辦人兼主席卡納塔（Kanathat Chantrsiri）接受中央社訪問表示，在娛樂場所發生的火災通常具有幾個共同特徵，包括室內昏暗、濃煙迅速擴散、高溫以及逃生時間極短。

卡納塔解釋，超過九成火災死亡案例並非遭火焰燒死，而是吸入濃煙及有毒氣體致死。人在黑暗中失去方向後，可能因吸入濃煙昏迷倒地，其他人再跌倒、推擠，形成連鎖效應，進一步阻礙逃生。

他說：「黑暗是消防和疏散的最大障礙之一。在光線昏暗的娛樂場所，這種情況尤其明顯。一旦發生火災，電力中斷，建築物內一片漆黑。濃煙進一步降低能見度，使人們極難找到路逃脫。」

曾深入研究2009年曼谷珊迪卡（Santika）酒吧大火事故的泰國消防安全顧問公司Fusion Fire Safety創辦人皮查亞（Pichaya Chantranuwat）向中央社補充說，這家啤酒餐廳現場人數多，人群密度高，加上桌椅眾多，可能使民眾逃生更為困難，「而從現場畫面觀察，火勢蔓延速度異常快速」，實際原因仍有待調查。

他認為，此次事故與曼谷珊迪卡酒吧及2022年春武里府（Chonburi）Mountain B夜店發生火災有許多相似之處，並呼籲當局應全面調查造成火災及大量人員死亡的真正原因。

另外，卡納塔還指出，高溫造成的危害常被低估，他說，建築物起火後室內溫度可超過攝氏150度，「吸入過熱的空氣會瞬間灼傷氣道和肺組織，導致呼吸衰竭，甚至在直接接觸火焰之前就會死亡」。

卡納塔告訴中央社，火災發生後第一分鐘最關鍵，一旦猶豫或不熟悉逃生路線，很快就可能受困，因此一發現異狀就應立即疏散，而非等待協助。

針對事故調查方向，卡納塔表示，調查人員首先會釐清起火及火勢快速蔓延的原因，包括是否有焊接作業、吸菸、其他明火使用或設備故障等可能火源。

另外，也會檢視建築內是否存放大量易燃物，是否涉及管理疏失或未經許可的空間改建。

他指出，歷經2009年珊迪卡酒吧大火及2022年Mountain B夜店火災等重大事故後，泰國雖曾修訂部分法規，但許多事故仍反覆出現相同問題。他向中央社舉例，包括逃生出口不足、使用易燃的吸音裝潢材料，以及安全檢查不足。

皮查亞也提出類似看法，他質疑室內使用的裝潢材料及有毒氣體可能是需要檢視的方向。針對法規方面，他指出，部分業者雖以餐廳名義申請營業，但實際經營模式接近夜店。

他認為，餐廳與夜店適用的消防安全要求不同，部分業者可能因此規避較嚴格的消防規範，此次火災也凸顯消防安全管理仍有檢討空間。

談及如何避免類似悲劇再次發生，皮查亞認為，業者應負起責任，選用適當建材，避免大量使用易燃裝飾材料。

另外，中央社在現場觀察到，啤酒餐廳大部分的工作人員都順利逃生，毫髮無傷。皮查亞認為，可能是因為員工較熟悉餐廳場地，而能快速到後方出口逃生，相較之下，首次到訪的顧客可能因為不熟悉環境，在緊急狀況發生時更容易受困。

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曼谷 泰國 火災

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