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西班牙野火再添1死…93歲英籍婦人傷重不治 罹難增至13人

中央社／ 西班牙阿梅里亞12日綜合外電報導
西班牙東南部阿梅里亞省（Almeria）9日起爆發野火肆虐。路透
西班牙東南部阿梅里亞省（Almeria）9日起爆發野火肆虐。路透

西班牙東南部阿梅里亞省（Almeria）9日起爆發野火肆虐，所屬的安達魯西亞自治區（Andalusia）政府今晚表示，又有1名英國籍女子傷重不治，使得死亡人數增至13人。

路透社報導，這位93歲女子是火災後送醫的8名傷患之一，其中4人傷勢嚴重。

安達魯西亞政府在聲明中說，這名女子原本已有其他疾病，她在10日凌晨被送入急診室時，全身已有20%面積燒燙傷。

安達魯西亞政府急難事務部長山斯（Antonio Sanz）向這名死者在內的罹難者家屬表達哀悼。

這場野火在洛斯加拉爾多斯市（Los Gallardos）燒毀7000多公頃面積，是西班牙歷年來最致命的野火之一。

西班牙鑑識中心資料單位CID今晚表示，他們開始與法國、英國和比利時的當局合作後，又通報了2名失蹤人口，使得失蹤總數增至10人。

CID還說，他們現在可讓外籍人士在海外的家屬通報親人失蹤，並向所屬國家提供DNA樣本，因此預料未來幾天還會收到更多失蹤人口通報。

由於西班牙當局尚未正式確認罹難者身分，因此死者中可能包含目前通報失蹤者。

西班牙 火災

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