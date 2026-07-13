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俄攻勢升級！烏克蘭盟國領袖巴黎會晤 將爭取擴大對烏防空援助

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）與至少25國領導人將出席「志願聯盟」（Coalition of the Willing）會議。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）與至少25國領導人將出席「志願聯盟」（Coalition of the Willing）會議。美聯社

支持烏克蘭的西方盟國領導人今天將在巴黎會晤，試圖為烏克蘭爭取更多防空系統承諾。儘管俄烏戰場態勢近日出現變化，彈藥短缺使烏克蘭愈來愈難攔截俄羅斯彈道飛彈。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）與至少25國領導人將出席「志願聯盟」（Coalition of the Willing）會議。這也是更廣泛外交努力的一環，包括凝聚與俄羅斯談判的共同立場，以及為支持最終和平協議建立安全保障。

烏克蘭官員表示，俄羅斯本月11日對烏克蘭發動飛彈與無人機攻勢，造成8人喪命、數十人受傷。澤倫斯基呼籲國際社會加速提供基輔武器。

一名法國總統府官員告訴媒體，會議重點將放在反彈道飛彈合作，包括取得更多美國愛國者（Patriot）攔截飛彈、加速部署法義Samp-T防空系統，同時探討歐洲和烏克蘭國防產業如何聯手研發替代系統。

目前納入考量的其中一個選項，是讓歐洲各國共同合作，打造一套可與SAMP-T或愛國者互補的系統，並讓烏克蘭在生產過程中擔任要角。

烏克蘭現有系統的彈藥嚴重短缺，過去一個月來，幾乎無力擊落速度高達音速數倍的彈道飛彈。

與會領袖也將討論如何削減莫斯科的財源，尤其是「影子艦隊」，即所有權結構不透明、用以規避監管並運輸俄羅斯石油的油輪。

歐盟也預計下周通過對俄羅斯的第21輪制裁方案。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預告，今天將有多項重大宣布，部分將涉及雙邊合作，可能包括聯合生產軍備。

他也指出，隨著「志願聯盟」推動「烏克蘭多國部隊」（Multinational Force for Ukraine, MNFU）構想朝落實邁進，聯盟可能宣布舉行聯合軍演。

烏克蘭 巴黎 澤倫斯基

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