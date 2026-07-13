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紐時爆俄以東京為間諜基地 日本坦承需嚴格防諜

中央社／ 東京13日綜合外電報導

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，俄羅斯在對烏克蘭作戰期間，將日本作為科技運用與間諜活動的基地。日本今天表示，已意識到有必要更有效防範外國情報活動。

根據「紐約時報」昨天發布的報導，官員表示，一些俄羅斯間諜在戰爭爆發後遭西方國家驅逐，最後轉往日本。該媒體指出，日本鬆散的間諜防治法律，以及富庶的高科技產業，使日本成為克里姆林宮對烏克蘭戰爭中的重要據點。

「紐約時報」報導指出，烏克蘭政府估計，俄羅斯發射的飛彈和無人機中，有10枚就有9枚含有日本零組件。

根據「紐約時報」報導，5個西方情報機構的現任與前任成員透露，東京是俄羅斯軍事情報單位「第20局」（20th Directorate）的所在地。該單位人員偽裝成外交官或商務人士，企圖在當地購買或竊取軍事戰鬥技術並運回俄羅斯。

日本政府發言人木原稔今天表示：「我們認知到，在安全環境快速變化之際，有必要更積極反制威脅日本國家安全的外國情報活動，例如獲取關鍵資訊等行為。」

木原稔拒絕直接對「紐約時報」的報導發表評論，但他告訴記者，東京當局「必須以更嚴格的態度處理這項議題」。

報導指出，俄羅斯在日本的相關行動是由菲利琴科夫（Maksim Vladimirovich Filchenkov）負責，他是俄國的情報特工，目前以俄羅斯航空（Aeroflot）東京辦事處員工的身分作為掩護。

間諜 日本 東京

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