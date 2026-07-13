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日本大分縣傳持刀傷人 4人送醫1重傷、44歲男落網
今天上午，日本大分縣佐伯市的一間錄影帶出租店TSUTAYA發生持刀傷人事件，共有4名男女遭刺傷，其中1人重傷、1人中度傷、2人輕傷。嫌犯已被當場逮捕。
日本放送協會（NHK）及大分放送報導，今天上午9時40分左右，大分縣當地消防單位接獲通報指出，在大分縣佐伯市的錄影帶出租店TSUTAYA停車場內，有男子被菜刀刺中右側腹部。
消防部門表示，包含右側腹被刺傷的男子在內，共有4人被緊急送往醫院治療。
消防單位指出，目前一名80多歲男性受中度傷、一名60多歲男性重傷、一名50多歲男性輕傷，以及一名10多歲女性輕傷。所幸所有人均無生命危險。
店家透露，事發時有3人逃進店內避難。
警方依涉嫌違反「槍砲刀械管制法」，當場逮捕44歲、住所及職業不詳的野下博司。目前警方正進一步調查案發經過及犯案動機。
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