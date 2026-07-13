曼谷酒吧惡火27死22重傷 泰國近年重大火災總覽

泰國官員今天表示，泰國首都曼谷一家熱門酒吧發生猛烈大火，造成27人死亡，另有22人重傷。

路透社彙整泰國近年來其他火災事件，以及過去數十年間幾起重大火災如下：

● 2024年12月29日：曼谷深受背包客歡迎的觀光區附近一家飯店發生火災，造成來自美國、巴西與烏克蘭的3名外籍人士罹難。

● 2024年10月1日：一輛載著40多名師生參加校外教學的校車在首都曼谷郊外起火，造成至少23人死亡。

● 2023年7月30日：泰國南部與馬來西亞接壤的陶公府（Narathiwat）一家倉庫的爆竹煙火爆炸，造成12人死亡、100多人受傷。

● 2022年8月5日：位於曼谷東南方約180公里處的春武里府（Chonburi）梭桃邑區（Sattahip）MountainB夜店發生火災，造成至少13人死亡、35人受傷。

● 2021年7月5日：北欖府（Samut Prakan）一間工廠發生爆炸，造成一名消防人員殉職、29人受傷，另有數千人被迫疏散。

● 2009年1月1日：曼谷一家夜店發生火災，造成至少65人死亡，另有200多名參加慶祝跨年活動的人員受傷。

● 1997年7月11日：位於曼谷東南方200公里的巴達雅（Pattaya）一家16層樓高海濱飯店起火，造成至少90人罹難。官員表示，這起火災是由飯店一樓自助餐廳的瓦斯爆炸引起，火勢迅速蔓延。

● 1993年5月10日：佛統府（Nakhon Pathom）玩具廠開達工業（Kader Industrial）發生火災，造成188名工人罹難、近500人受傷。