尼坦雅胡拚連任 以色列10越27日大選考驗執政表現

以色列國會今天表示，以色列將於10月27日舉行大選；這是法律規定必須舉行選舉的最後期限。外界普遍視此次選舉為總理尼坦雅胡自加薩戰爭爆發以來的執政表現公投。

法新社報導，以色列國會（Knesset）本屆任期將於本月17日屆滿，意味執政聯盟數十年來將首度完成一個完整的4年任期。

國會聲明指出：「由於本屆國會預計將完成完整任期，依法規定將於10月27日舉行大選，在不打算提前結束本屆國會任期的情況下，也無須依慣例提出國會解散法案。」

現年76歲的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列史上在位最久的總理，他已表明將再次角逐連任。

最近幾天，尼坦雅胡政府正加緊通過一連串法案，盼能鞏固其執政聯盟，並以更有利的態勢迎戰選舉。尼坦雅胡政府是以色列史上最右翼的執政聯盟之一。

尼坦雅胡上月甚至表示，他打算「成立一個廣泛的全國性政府，不是右翼政府，也不是依賴阿拉伯政黨支持的左翼政府，而是一個廣泛的全國性政府」。

透過向反對陣營釋出合作訊號，尼坦雅胡似乎正試圖將競選主軸重新聚焦於國家團結，而非意識形態的結盟。

然而，近期民調顯示，多數以色列民眾希望尼坦雅胡下台，而以色列前國防軍參謀總長埃森科特（GadiEisenkot）將成為他的主要競爭對手。

耶路撒冷希伯來大學（The Hebrew University ofJerusalem）近期民調顯示，超過92%的以色列人認為伊朗贏了中東戰爭，尼坦雅胡的內閣支持率也從5月初的40.5%跌到6月的29.4%。

此外，華府與德黑蘭6月達成停火協議，引發部分以色列民眾不滿，他們認為這項協議對以色列不利。

另一方面，哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列所暴露出的安全漏洞，至今仍令民眾耿耿於懷，並持續削弱尼坦雅胡的支持度。

至於有關極端正統猶太教男性是否應該服兵役的激烈爭論，預計也將影響選民態度。

其他爭議焦點還包括尼坦雅胡在加薩戰爭爆發前推動的司法改革、他所面臨的貪腐審判，以及加薩戰後治理前景的不確定性。

但尼坦雅胡表示，自己計劃在大選後成立的政府，將有助於實現以色列的區域雄心。

尼坦雅胡說：「在消除伊朗構成的生存威脅後，廣泛的全國性政府將能實現國內和解，應對伊朗軸心的殘餘勢力，並透過政治協議來收穫勝利的果實，例如我們目前正與黎巴嫩達成的協議，且未來還會有更多這類協議。」